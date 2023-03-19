https://news.day.az/politics/1548086.html Премьер-министр Канады поделился публикацией в связи с праздником Новруз
Премьер-министр Канады поделился публикацией в связи с праздником Новруз
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте в связи с праздником Новруз.
Как сообщает Day.Az, он подчеркнул, что празднование Новруза часто собирает вместе целые общины.
Глава правительства также передал искренние пожелания.
"С праздником Новруз! Желаю здоровья, счастья и благополучия в предстоящем году", - отметил Трюдо.
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