Премьер-министр Канады поделился публикацией в связи с праздником Новруз

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо поделился публикацией в своем Twitter-аккаунте в связи с праздником Новруз.

Как сообщает Day.Az, он подчеркнул, что празднование Новруза часто собирает вместе целые общины.

Глава правительства также передал искренние пожелания.

"С праздником Новруз! Желаю здоровья, счастья и благополучия в предстоящем году", - отметил Трюдо.