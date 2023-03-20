Жесткая реакция Баку на ложные заявления Арарата Мирзояна

Решительно осуждаем и отвергаем ложные и клеветнические взгляды, высказанные в отношении Азербайджана министром иностранных дел Республики Армения Араратом Мирзояном во время встречи и пресс-брифинга с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым 20 марта 2023 года.

Об этом сообщили Day.Az в понедельник в МИД Азербайджана.

"Армения, которая вопреки положениям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, не вывела полностью свои вооруженные силы с суверенных территорий Азербайджана, не ограничиваясь этим, незаконно перебрасывает своих военнослужащих на территорию Азербайджана, совершает непрерывные военные провокации против Азербайджана, и перевозит природные ресурсы Азербайджана по Лачинской дороге, предназначенной только для гуманитарных целей, использует ее для минирования территорий Азербайджана, часто ссылаясь на указанный документ, необоснованно обвиняет Азербайджан в нарушении Трехстороннего заявления, в том числе мирного процесса. Это является пределом лицемерия.

Обвинение Азербайджана в якобы блокировании Лачинской дороги и якобы в совершении "этнической чистки" и "геноцида" в отношении граждан армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе, со стороны Армении, которая провела политику массовых этнических чисток в отношении азербайджанцев и совершила акты геноцида, не более чем очередная ложь, рассчитанная на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество.

Несмотря на то, что Азербайджан по-прежнему привержен усилиям по продвижению мирной повестки дня в регионе, неприемлем тот факт, что Армения пытается бросить тень на законную акцию протеста представителей азербайджанского гражданского общества на Лачинской дороге, чтобы подорвать этот процесс и уклониться от своих обязательств, обманув международное сообщество, в том числе, как мы видели 20 марта, прибегая к очередным провокациям во время нахождения в Армении миссии Евросоюза.

В целом, повторение в ходе брифинга для прессы министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном утверждений, содержащихся в необоснованном заявлении МИД Армении от 18 марта, которое свидетельствует о продолжении безосновательных территориальных претензий к Азербайджану, направлено против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, и является грубом вмешательством Армении во внутренние дела Азербайджана, демонстрирует, что Армения не извлекла уроков из истории и из заявления МИД Азербайджана от 19 марта против этих претензий.

Мы призываем Армению воздержаться от провокационных действий и заявлений, опасной риторики, подрывающих обеспечение мира и безопасности в регионе, и выполнить свои обязательства вместо того, чтобы продолжать обвинять Азербайджан и отвлекать международное сообщество", - отметили в МИД.