Благодарим Президента Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле.

Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле показывает глубину стратегических отношений между двумя странами.

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