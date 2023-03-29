https://news.day.az/politics/1550546.html Благодарим Президента Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле - глава МИД Израиля
Благодарим Президента Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле - глава МИД Израиля
Благодарим Президента Ильхама Алиева за решение открыть посольство Азербайджана в Израиле.
Как сообщает в среду Day.Az, об этом, в частности, сказал министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая с совместным заявлением для прессы после встречи со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
Он отметил, что решение об открытии посольства Азербайджана в Израиле показывает глубину стратегических отношений между двумя странами.
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