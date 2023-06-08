https://news.day.az/politics/1571734.html В Иране закрыли Instagram-аккаунты десятков азербайджанских активистов
В Иране закрыли Instagram-аккаунты десятков азербайджанских активистов
Министерство информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT) закрыло Instagram-аккаунты десятков активистов из Южного Азербайджана.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
Согласно информации, полученной от активистов в Тебризе, страницы в соцсети, на которых размещались публикации на тюркском языке на азербайджанскую и турецкую тематику, были заблокированы силовиками.
В свою очередь, ETTELAAT, изменив названия данных профилей, публикует на их страницах антиазербайджанские посты. Шесть указанных на нижеследующем фото аккаунтов удалось идентифицировать. Теперь они находятся в распоряжении ETTELAAT.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре