В Иране закрыли Instagram-аккаунты десятков азербайджанских активистов

Министерство информации, безопасности и разведки Ирана (ETTELAAT) закрыло Instagram-аккаунты десятков активистов из Южного Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.

Согласно информации, полученной от активистов в Тебризе, страницы в соцсети, на которых размещались публикации на тюркском языке на азербайджанскую и турецкую тематику, были заблокированы силовиками.

В свою очередь, ETTELAAT, изменив названия данных профилей, публикует на их страницах антиазербайджанские посты. Шесть указанных на нижеследующем фото аккаунтов удалось идентифицировать. Теперь они находятся в распоряжении ETTELAAT.