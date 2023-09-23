https://news.day.az/politics/1600672.html По Лачинской дороге в Карабах доставлено 70 тонн помощи - Красный Крест
По Лачинской дороге в Карабах доставлено 70 тонн помощи - Красный Крест
По Лачинской дороге в Карабах доставлено 70 тонн помощи.
Как сообщает Day.Az, об этом сказали в Международном Комитете Красного Креста (МККК).
Как отмечается, гуманитарный груз включает 66 тонн муки, 2700 кг соли, 450 кг сухих дрожжей и 375 литров подсолнечного масла.
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