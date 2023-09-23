По Лачинской дороге в Карабах доставлено 70 тонн помощи

По Лачинской дороге в Карабах доставлено 70 тонн помощи.

Как сообщает Day.Az, об этом сказали в Международном Комитете Красного Креста (МККК).

Как отмечается, гуманитарный груз включает 66 тонн муки, 2700 кг соли, 450 кг сухих дрожжей и 375 литров подсолнечного масла.