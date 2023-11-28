Армяне украли известнейшую мелодию Автандила Исрафилова

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянская наглость не знает предела. Порой даже в отчаяние впадаешь, так как не знаешь, как с этим бороться. Армянский плагиат, как вирус, как зараза, против которой бессильны любые вакцины. Вакцины действуют очень кратковременно, и через какое-то время болезнь снова дает рецидив, причем, в еще более откровенном и бессовестном варианте.

Некий Гагик Степанян присвоил известнейшую мелодию знаменитого азербайджанского музыканта-гармониста и композитора Автандила Исрафилова. Старшее поколение и любители музыки всех возрастов не могут не знать эту мелодию. С глухих советских времен она звучит по радио и телевидению. И вдруг из фейсбука какого-то армянского пользователя мы узнаем, что автор ее некий Гагик. На видео мужчина самозабвенно и без каких-либо изменений (помимо авторства, разумеется) исполняет знаменитый танец "Кямаля" Автандила Исрафилова. Эта мелодия в советские времена была записана и переписана на различных носителях десятки раз, издавалась в виде грампластинки, и через сорок лет армяне решили, что "пора брать".

Напомним, что недавно вот в такой же манере, только под видом "армянской народной песни" была оприходована известная азербайджанская песня "Бари Нахчыван".

Прежде армяне хотя бы утруждали себя обработкой мелодий, а этот Гагик не только исполняет чужую мелодию под своим именем, да еще копирует манеру исполнения.

Необходима очень сильная вакцина против этой заразы. На совесть армянских плагиаторов надеяться бессмысленно. Если на мифах и воровстве чужой жизни построена вся история Армении, то будут ли соседи мелочиться с такой "ерундой", как музыка?