Скандал во Франции: посол в Ереване продал виз на 35 млн евро

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как посол в Ереване продал виз на 35 млн евро и это вызвало скандал во Франции.

Day.Az представляет текст публикации:

Посол Франции в Армении Оливье Декоттиньи угодил в коррупционный скандал. Оказалось, что посол продавал армянам визы во Францию. За деньги, буквально как тетушка Айкануш толкает свой жингялов хац на площади Месроп Маштоца в Ереване.

И бизнес у товарища посла шел очень неплохо, даже лучше, чем у тетушки Айкануш: журналисты выяснили, что Декоттиньи продал виз на 35 миллионов евро!

Теперь понятно, почему Декоттиньи так заботился о приехавших в Армению из Карабаха? Он лучше других понимал, что карабахские захотят свалить дальше, в Европу, и уже прикидывал, сколько на этом заработает - или уже заработал, ведь несколько тысяч карабахских армян уже уехали в Европу.

Кто-нибудь знает, как на французском будет звучать фраза "çörək ağacı"? А вот Декоттиньи знает и очень хорошо.

Примечательно, что французские власти по этому поводу пока помалкивают. То ли Декоттиньи делился с кем-то в МИД Франции, то ли Макрон именно так себе представляет "помощь армянским братьям".