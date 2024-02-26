Армения должна ответить за детей Ходжалы

Автор: Лейла Таривердиева

Сегодня очередная, 32-я годовщина геноцида, учиненного армянскими оккупантами в отношении жителей небольшого азербайджанского городка Ходжалы.

Хооджалинская резня была одной из самых страшных страниц новейшей истории региона. Одной из самых страшных расправ над мирным населением в истории войн ХХ века. Во время оккупации вооруженными силами Армении в сотрудничестве с 366-м полком бывшей советской армии города Ходжалы были зверски убиты 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков. 1 275 человек были взяты в плен и заложники и подвергнуты пыткам, 487 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести. Судьба 150 человек, попавших в плен, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна. В результате этих действий ВС Армении 8 семей были полностью уничтожены, 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 - обоих.

В ночь с 25 на 26 февраля армянские вооруженные формирования окружили Ходжалы. На момент оккупации в 7-тысячном городе проживало 4 тысяч человек.

Как указано на сайте Верховного суда Азербайджана, согласно материалам следствия по делу оккупации Ходжалы, в нападении помимо армянских бандформирований участвовали также 2-й батальон 366-го полка сил СНГ под командованием майора Сейрана Оганяна, 3-й батальон под командованием Евгения Набокихина, начальник штаба 1-го батальона Валерий Читчян и свыше 50 армянских офицеров и прапорщиков полка.

Ходжалы был маленьким городом, до конфликта там проживало семь тысяч человек, а на момент оккупации - менее пяти. Если сложить вышеприведенные цифры, то увидим, что армянскими извергами была уничтожена половина населения города. Но цифры тут не главное. Главное, что отличает трагедию Ходжалы от других подобных фактов, это изощренная жестокость армян по отношению к мирным жителям азербайджанских сел, детям, женщинам и старикам. Зверства, учиненные агрессором над ходжалинцами, могли бы ужаснуть даже нацистских палачей.

Что касается цифр, то это только официальные данные. Не исключено, что они могут измениться. После Второй карабахской войны и особенно после антитеррористических мер сентября прошлого года на освобожденных землях продолжают находить массовые захоронения. В большинстве обнаруженные останки принадлежат мирным жителям Карабаха.

За несколько дней до очередной годовщины геноцида Ходжалы строители, ведущие восстановительные работы на территории Ходжалинского района, наткнулись на очередное массовое захоронение. Останки людей были обнаружены во время прокладки новой водопроводной и канализационной линий для восстанавливаемого города. По информации Генпрокуратуры, останки, предположительно, принадлежат четырем людям, включая ребенка 4-5 лет. По ряду признаков, перед смертью люди были подвергнуты пыткам. Самому захоронению не менее 25 лет.

В начале февраля были завершены поисковые работы у Аскеранской крепости. Это место было указано арестованным армянским нацистом Бегларяном. В ходе следствия он рассказал, что во время оккупации Ходжалы жители города, пытавшиеся добраться до Агдама через Аскеран, были убиты возле крепости и захоронены тут же. Армяне обманули ходжалинцев, пообещав открыть коридор, но в Аскеране их ждала засада. Бегларян рассказал, как добивали раненых, как снимали с убитых украшения. Тела, которых, по признанию преступника, было очень много, пролежали здесь около недели, а потом их закопали.

Раскопки начали осенью, но из-за антитеррористических мероприятий, последовавших за ними процессов и погодных условий не удалось завершить их быстро. Раскопки продолжились в феврале. Уже найдены останки восьми человек. Работы продолжаются.

Напомним, что в августе прошлого года в городе Шуша, а ранее в июне - на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены массовые захоронения. На сегодняшний день на освобожденных от оккупации территориях массовые захоронения были обнаружены в селе Сарыджалы Агдамского района, в селе Дашалты Шушинского района, в селе Эдилли Ходжавендского района, в селе Фаррух Ходжалинского района, в селе Юхары Сеидахмедли Физулинского района, в Кяльбаджаре, Агдаме и других населенных пунктах.

Армения несет ответственность за расправы с мирным населением Азербайджана во время Первой карабахской войны, она ответственна за расправы над пленными и заложниками, за все те зверства, что совершены армянами. Отвечать за это должен не какой-то призрачный "арцах", а официальный Ереван, армянское государство и армянское общество. Да, армянское общество несет коллективную ответственность за этнические чистки, геноцид и оккупацию чужих территорий, потому что поддерживало и повсеместно участвовало в этих преступлениях. Триста тысяч азербайджанцев были насильственно изгнаны из Армении не сепаратистами Карабаха, а гражданами Армении, рядовыми армянами, впитавшими с молоком матери звериную ненависть к соседу. Ненависть склеивает армянскую нацию, и это самая большая трагедия армянского народа. Не надуманный "геноцид", а именно разрушающая сознание и понятия о добре и зле идеология. Судя по тому, чем живет и дышит сегодня Армения, ничего с 1992 года в сознании армянской нации не изменилось. Она не осознала своих ошибок и тупо идет по тому же пути к самоуничтожению. А безнаказанность и неподсудность только придают уверенности.

Мир, сурово призывающий Турцию извиниться перед армянами за то, чего она не совершала, и не думает осуждать Армению за доказанные зверства и этнические чистки азербайджанцев. А ведь Армения нарушила своими действиями массу международных норм. Сюда относятся нарушения Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. И так далее. Нарушений масса, но осуждения нет. "Прокол" случился только раз, когда Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года расценил действия тех, кто совершил зверства в Ходжалы, как "военные преступления или особо тяжкие деяния, приравненные к преступлениям против человечности". Хоть что-то. При этом следует подчеркнуть, что армянская сторона никогда не скрывала своих деяний. Уже сотни раз цитировались признания Сержа Саргсяна Томасу де Ваалу, но стоит напомнить еще раз: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не смогут поднять руку на гражданское население. Мы сломали этот стереотип". Возможно, армянская сторона и хотела бы удалить эти слова со всех носителей, как была удалена книга Зория Балаяна, в которой со смаком описывались зверства армян над ходжалинцами. Но это оказалось слишком сложно, и признания Саргсяна стали саморазоблачением армянства.

Хотя за доказательствами бесчеловечности армянского нацизма не стоит отправляться в архивы. То, что творила Армения в отношении мирных городов Азербайджана в период Второй карабахской войны, - тому доказательство...

Сегодня Ходжалы свободен. Он отстраивается. В настоящее время продолжаются работы в 383 домах, прокладываются новые коммуникации, строятся дороги, создается прочая инфраструктура. Строители трудятся днем и ночью. Работают с энтузиазмом. Среди тех, кто занят сегодня на стройках Ходжалы, есть и сами ходжалинцы, что детьми бежали от оккупантов 32 года назад.

В 2024 году начнется реконструкция автомобильной дороги Агдам-Аскеран-Ходжалы-Ханкенди-Шуша (34 км). Когда-то находившиеся на этой дороге азербайджанские села очень мешали продвижению армянских оккупантов. А особенно мешал Ходжалы. Каждая веха тут отмечена многочисленными человеческими трагедиями. А леса и дороги вокруг городка начинены минами.

Да, сегодня Ходжалы наконец свободен. И через 32 года после геноцида, невинно убиенных будут поминать, уже стоя на этой земле. На той земле, которая стала для каждого азербайджанца священной.