Омбудсмен Азербайджана представила доклад за 2023 год

В соответствии со статьей 14 Конституционного закона Азербайджанской Республики "Об Уполномоченном по правам человека (омбудсмене) Азербайджанской Республики" был подготовлен доклад омбудсмена о защите прав человека в Азербайджане за 2023 год.

Как сообщили во вторник Day.Az в Аппарате омбудсмена, не позднее чем через два месяца после окончания текущего года омбудсмен представляет ежегодный доклад Президенту Азербайджанской Республики и с этим докладом выступает перед Милли Меджлисом (парламент).

"Ежегодный доклад также направляется в Кабинет министров, Конституционный суд, Верховный суд и Генеральному прокурору Азербайджанской Республики.

Доклад Уполномоченного по правам человека был представлен Президенту Азербайджанской Республики 27 февраля 2024 года в порядке, установленном Конституционным законом, и направлен в соответствующие государственные структуры.

В докладе за 2023 год представлена ​​деятельность омбудсмена в области восстановления прав и свобод человека, установленных Конституцией Азербайджанской Республики и международными договорами, нарушенных государственными органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, предотвращения нарушений прав человека, правового просвещения, а также отражены научно-аналитическая оценка результатов работы, сотрудничество с общественностью и институтами гражданского общества, международные связи, предложения и рекомендации, направленные на более эффективное обеспечение прав и свобод человека и гражданина.

После заслушивания отчета в Милли Меджлисе Азербайджанской Республики он будет опубликован в средствах массовой информации для ознакомления широкой общественности", - говорится в сообщении.

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