Армяне втянули экс-главу МИД ГДР в провокацию

Автор: Байрам Эльшадов

Немецкое сообщество внешней политики (DGAP) и Фонд Конрада Аденауэра устраивают в Берлине презентацию книги об "армянском наследии армян Карабаха", с помощью своих немецких друзей. Для реализации очередной попытки устроить армянами провокацию в Европе армянское лобби согнало со всей Германии ряд видных деятелей и специалистов, включая бывшего министра иностранных дел ГДР Маркуса Меккеля.

Целью мероприятия является узнать о положении дел в регионе и узнать о нынешнем состоянии того, что армяне называют "памятниками". Конечно же, ни о каком объективном и беспристратном подходе не может идти и речи. Ведь на мероприятии не представлен никто, кто может говорить с точки зрения Азербайджана. А приглашены только армяне и их друзья.

Возвращаясь к поводу проведения мероприятия, т.е. презентации книги, необходимо уточнить, что научной ценности она не представляет никакой. Ведь изначально не поддерживался принцип нейтральности. В книге не отражено то, что армяне долгие десятилетия уничтожали в Карабахе все, что связано с азербайджанской историей, культурой и традициями. Не расскажут о том, что азербайджанские города были стерты с лица земли. Также в книге не отражено то, что армяне использовали мечети в качестве хлева.

Обо всем этом не будет рассказано по причине того, что некоторым проармянским кругам необходимо выполнять заказы армянских друзей. Но есть и еще одна причина. Организаторы мероприятия хотят поставить себя на более высокую моральную позицию посредством осуждения Азербайджана.

Цель армянства во всей этой сходке ясна - в очередной раз пропагандировать лживые нарративы за рубежом. Для чего принимает участие в этом балагане экс-глава МИД ГДР Маркус Меккель - вопрос остается открытым.