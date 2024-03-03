Омбудсмен Азербайджана призывает международное сообщество оказать давление на Армению

Мины, заложенные Арменией на землях Азербайджана, продолжают представлять угрозу для жизни людей.

Как сообщает Day.Az, об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева, комментируя взрыв мины, произошедший сегодня в селе Ахмедагалы Агдамского района.

"Очередной жертвой взрыва мины стал гражданский человек, занимавшийся сельским хозяйством. Так, 3 марта 2024 года в результате взрыва мины, произошедшего в районе села Ахмедагалы Агдамского района, было тяжело ранено гражданское лицо.

В результате взрыва мин со второй Карабахской войны до сих пор более 340 наших соотечественников погибли или были ранены.

Международное сообщество должно оказать серьезное давление на власти Армении, чтобы они предоставили нашей стране точные карты минных полей", - заявила Сабина Алиева.

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