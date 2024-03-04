Анонсировано заседание межправкомиссии Казахстана и Азербайджана в Астане

В Астане 5 марта состоится 20-е заседание Совместной межправительственной комиссии (МПК) по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Республикой Казахстан, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

В рамках заседания будет рассмотрена работа, проделанная за истекший с 19-го заседания МПК период, а также обсуждено сотрудничество в сфере торговли и экономики, энергетики, промышленности, строительства, транспорта и логистики, экологии, сельского хозяйства, информационно-коммуникационных технологий.

Также запланированы обсуждения в области образования, здравоохранения, молодежной политики.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!