МИД распространил обращение в связи с 31 марта - Днем геноцида азербайджанцев

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с Днем геноцида азербайджанцев - 31 Марта.

Как сообщает Day.Az, в заявлении говорится:

"31 марта - День Геноцида азербайджанцев - день, когда чтится память наших невинных соотечественников, ставших жертвами расовой дискриминации и нетерпимости, подвергшихся систематическим этническим чисткам и геноциду со стороны радикальных армянских группировок.

На протяжении всей истории радикальные армяне, использовавшие все доступные методы для проведения этнических чисток азербайджанцев на их родных землях, в марте-апреле 1918 года совершали беспощадные расправы над нашими соотечественниками. Были зверски убиты десятки тысяч азербайджанцев, проживавших в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Нахчыване, Лянкяране, а также других регионах, разрушены многие жилые кварталы, религиозные и культурные памятники. В результате массовых убийств только в Губе было зверски убито более 16 тысяч человек, разрушено 167 сел.

Массовые убийства мирного населения, массовые захоронения жертв резни, обнаруженные в 2007 году на территории Губинского района, признание Чрезвычайного комиссара Кавказа Степана Шаумяна, армянина по национальности, об участии 6000 вооруженных солдат Бакинского Совета и 4000 вооруженных солдат партии "Дашнакцутюн" в указанных массовых убийствах, разрушенные населенные пункты и памятники культуры раскрыли истинную природу массовых убийств.

После создания Азербайджанской Демократической Республики была создана Чрезвычайная Следственная Комиссия для расследования мартовских событий, а также привлечения преступников к ответственности. На основании установленных комиссией доказательств возбуждено уголовное дело в отношении 194 человек, обвиняемых в совершении преступлений. В Баку были арестованы 24 человека, в Шамахы - около 100. Однако падение АДР прервало процесс полноценного расследования событий, а также политической и правовой оценки мартовских расправ.

Лишь после восстановления нашей независимости, указом Великого лидера Гейдара Алиева от 26 марта 1998 года "О геноциде азербайджанцев", событиям была дана адекватная политическая оценка, и 31 марта было объявлено "Днем геноцида азербайджанцев".

Массовая депортация азербайджанцев, проживающих в Армении, преступления этнической чистки и геноцида, совершенные в ходе военной агрессии и оккупации этой страны против Азербайджана, а также военные преступления, совершенные против гражданского населения, проживающего за пределами районов, где велись военные действия в течение 44-дневной Отечественной войны, показали, что политика систематической национальной ненависти и нетерпимости в отношении азербайджанцев продолжается.

Извлечение уроков из истории, предотвращение повторения подобных кровавых событий и прекращение безнаказанности преступников чрезвычайно важны с точки зрения оценки возможностей достижения мира в регионе в нынешний постконфликтный период. В этой связи, предотвращение реваншизма в Армении во многом зависит от руководства этой страны, а также международного сообщества.

В День геноцида азербайджанцев - 31 марта , мы с глубокой скорбью и уважением вспоминаем светлую память невинных азербайджанцев, подвергшихся национальной ненависти и геноциду", - говорится в заявлении МИД.

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