Армянская апостольская церковь ведет Армению к самоуничтожению

Автор: Байрам Эльшадов

Армянская апостольская церковь никак не успокоится и продолжает продвигать воинственную риторику в отношении Азербайджана. Церковные деятели, которые в нормальных странах продвигают мир, в Армении функционируют на других фундаментальных ценностях. Посудите сами, в сегодняшнем заявлении армянская церковь призвала "власти Армении отказаться от пораженчества". Что же это значит, если не то, что армянское духовенство призывает правительство к войне с Азербайджаном? А это означает, что ААЦ, фактически, ведет Армению к самоуничтожению.

Конечно, главный вопрос заключается в том почему армянская церковь так рассуждает о войне. Ведь это не входит в ее компетенцию. Возможно, дело в том, что церковь заинтересована в распространении такого дискурса, так как в сегодняшней Армении обвинения в предательстве в адрес правительства являются нормой.

Скорее всего, церковь пытается заручиться "дешевой" поддержкой части населения, которая также считает правительство страны предателями. Но церковь не учитывает то, что призывами к войне не удасться ничего добиться. Разве армянская армия восстановилась после своего позорного поражения в 2020 году? Или Армении удалось качественно изменить свою армию? Ответ на оба вопроса отрицательный. А если церковь думает, что кто-то поможет стране, то глубоко ошибается. Ни одна страна не отправит своих солдат воевать ради амбиций церковных деятелей Армении.

И это не говоря о том, что правительство Армении признает, что ряд сел должны быть возвращены Азербайджану. По одной простой причине - они никогда не входили в международно признанную территорию Армении.

Собственно, это не первый раз когда далекие от политического или правового анализа армянские священнослужители призывают власти к разрушительным шагам. Еще совсем недавно армянская церковь устроила масштабную кампанию, целью которой было торпедировать дискурс о необходимости внесения изменения в конституцию страны. Что само по себе является нонсенсом, так как получается, что церковь в Армении пытается влиять на внешнеполитические вопросы. И это несмотря на то, что в любом нормальном государстве церковь держится от таких дел максимально далеко.

Вероятно дело в том, что церковь пытается извлечь выгоду из поляризации общества путем таких вбросов. Фрагментированный политический ландшафт в Армении, в котором отсутствует даже намек на нормальный политический диалог в силу популизма и столкновения интересов, открывает отличные возможности для армянской церкви.

Все это указывает на то, что в Армении есть конфликт между правительством и церковью. Каждая из сторон имеет определенные ограничения, которые влияют на их поведение. Но эта "грызня" между двумя лагерями прослеживается уже давно и указывает на тревожные тенденции для армянского общества.

Ведь распространяя такую риторику, армянская церковь подталкивает и без этого проблемную страну еще ближе к пропасти. Но в случае чего, церковь сразу поспешит все свалить на правительство, мотивируя это тем, что вопросы войны и мира находятся в ее компетенции.

Вот такую хорошую позицию избрало для себя духовенство. Очень удобную и с минимальными для себя рисками.