Экс-омбудсмен Татоян призывает к конфронтации с Азербайджаном

Автор: Байрам Эльшадов

Экс-омбудсмен Армении Арман Татоян все никак не успокоится. После достижения договоренностей между представителями Азербайджана и Армении о делимитации одного из участка границ, фонд, которым он руководит, сразу высказал свое "авторитетное" мнение по столь актуальному политическому вопросу. Конечно, его об этом никто не просил, но сложилось впечатление, что Татоян предпочитает достижению договоренностей между Баку и Ереваном открытую конфронтацию.

Наговорил Татоян через свой фонд много чего. Основной посыл заключался в том, что соглашение с Азербайджаном подрывает безопасность Армении. И если послушать армян, то возникает парадоксальная картина. Армяне не чувствуют себя в безопасности из-за отсутствия мира с Азербайджаном, но в то же время идти на какие-либо договоренности они не планируют.

Но вот самое интересное. Экс-омбудсмен заявил, что армянская Комиссия по делимитации и вопросам охраны государственной границы "не имеет полномочий для обсуждения таких вопросов". Но если это так, то кто имеет такие полномочия? Может, это Татоян и его замаскированный под правозащитную организацию фонд?

Вот что важно. Всем известно, что пока дипломаты говорят, оружие молчит. Вне зависимости от сложности переговоров, это лучшая конфликту альтернатива. Не в последнюю очередь из-за того, что любой конфликт, в первую очередь, ударяет именно по правам людей и их благосостоянию. Даже поверхностный анализ любой зоны международного конфликта покажет, что во время войн уровень жизни населения значительно сокращается.

Выходит, что считающий себя правозащитником Татоян выступает против перспективы мира с Азербайджаном? Если да, то это весьма отрицательно скажется именно на населении Армении, проживающем в близости к Азербайджану. Все это указывает на то, что Татоян лицемерит, говоря о том, что вчерашние договоренности ударяют по интересам армян, и их судьбы, на самом деле, ему не интересны.

Цель таких комментариев - поднять свой рейтинг в глазах той части радикальной общественности, которая выступает категорически против каких-либо договоренностей с Азербайджаном. Расчет на то, что в их глазах Татоян станет своеобразным антиазербайджанским голосом, что даст ему возможность построить более значимую карьеру.

К сожалению, в рамках процесса нормализации мы все чаще и чаще будем читать мнения Татояна и ему подобных радикалов, считающих свой взгляд единственно правильным. Продолжение конфронтации не принесет никому добра. Единственный путь, который может привести и Азербайджан и Армению к положительному исходу - работа над строительством будущего мира. А такие люди, как Татоян, всеми силами противостоят логичному исходу в угоду своим личным амбициям.