Глава МИД Латвии о важности достижения договоренностей между Азербайджаном и Арменией

Рады новости о том, что Армения и Азербайджан договорились продолжить делимитацию границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года.

Как передает Day.Az, об этом написала министр иностранных дел Латвии Байба Браже на своей страницы в социальной сети Х (ранее Twitter).

"Важный шаг на пути к прочному мирному соглашению между двумя странами", - отметила глава внешнеполитического ведомства Латвии.

Напомним, что 19 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения под председательством заместителя премьер-министра Азербайджанской Республики Шахина Мустафаева и вице-премьер-министра Республики Армения Мгера Григоряна состоялась восьмая встреча Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой.

На начальном этапе процесса делимитации Стороны предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков линии границы непосредственно между населенными пунктами Баганис (РА) - Баганыс Айрым (АР), Воскепар (РА) - Ашагы Аскипара (АР), Киранц (РА) - Хейрымлы (АР) и Беркабер (РА) - Гызылгаджилы (АР) с целью их приведения в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада.

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