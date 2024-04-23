Всем козням вопреки: историческая значимость побед Президента Ильхама Алиева

Автор: Акпер Гасанов

Состоявшийся сегодня международный форум на тему "СОР29 и Зеленое видение для Азербайджана", организованный в Университете АДА, примечателен по целому ряду причин. Начнем с того, что в нынешнем форуме приняло участие около 100 авторитетных экспертов, представляющих 30 стран мира. Кроме того, столь знаковое мероприятие, которое проводится в "Год солидарности во имя зеленого мира", объявленный распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева, продолжит свою работу в освобожденном от 30-летней армянской оккупации Лачине.

Наконец, можно говорить о традиции проведения такого рода форумов. Вспомним, что 13 апреля 2021 года в Университете АДА, с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева, состоялась международная конференция на тему "Новый взгляд на Южный Кавказ: постконфликтное развитие и сотрудничество". Через год - 28 апреля 2022 года - в Шуше, а на следующий день в Баку, в Университете АДА состоялась международная конференция на тему "Южный Кавказ: развитие и сотрудничество".

В ней приняли участие 40 делегатов из 23 стран. Они провели в Шуше панельные дискуссии: "Шуша - путь к возрождению", посвященную созиданию и восстановлению, и "Сотрудничество, возможности и вызовы", касающуюся постконфликтного периода. Именно тогда, впервые представители мозговых центров ряда стран мира посетили освобожденные территории Азербайджана. Они увидели азербайджанские земли, которые более четверти века находились под армянской оккупацией.

Завтра, участники нынешнего форума своими глазами увидят, сколь стремительно развивается и освобожденный от армянской оккупации Лачин. Фон для нынешних мероприятий столь высокого уровня создан просто невероятный - в медучреждении Ханкенди после освобождения от оккупации этого города родился первый ребенок, мальчик. Кроме того, в освобожденном от армянской оккупации селе Газаха поднят азербайджанский флаг.

И освобождение Ханкенди, где ныне реет азербайджанский триколор и где проводятся масштабные восстановительные работы, и возвращение Арменией 4 азербайджанских сел, находившихся под армянской оккупацией более тридцати лет - все это плоды блестящей стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Безусловно, определенный символизм есть и в том, что сегодняшняя конференция в Университете АДА прошла спустя ровно год с того момента, как был установлен ППП на Лачинской дороге.

Это был крайне важный и вынужденный шаг со стороны Азербайджана. Ведь, в Ханкенди, к армянским боевикам, доставлялось оружие. Его было так много, что до сих пор, почти ежедневно поступают сообщения о нахождении все новых его складах в том или ином уголке Карабахского экономического региона нашей страны. Только твердая воля и принципиальность Президента Азербайджана Ильхама Алиева положили конец этим откровенно провокационным действиям армянской стороны.

Я прекрасно помню, что в адрес Азербайджана тогда посыпались обвинения в "блокаде" Лачинской дороги. Их озвучивали не только Армения, но и Франция и ЕС. Министерство обороны России тогда назвало случившееся результатом "односторонних и несогласованных" действий Баку. Официальный Вашингтон также выразил обеспокоенность появлением ППП на Лачинской дороге. Но Азербайджан не дрогнул и продолжал твердо продвигать свои интересы. Именно в этом, в готовности и умении добиваться исторических побед вопреки планам ведущих мировых держав, состоит уникальность стратегии Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Сегодня, в ходе своего выступления, он напомнил о том, что до сих пор имеют место безосновательные нападки на Азербайджан со стороны некоторых стран. Глава нашего государства указал, что эти страны фактически начали холодную войну против Азербайджана. Кроме того, Президент Азербайджана Ильхам Алиев сделал очень важное заявление о том, что наша страна должна держать свои врата закрытыми для тех, кто создает проблемы, и открытыми для наших преданных гостей.

Это более, чем четкий месседж силам, которые все еще мечтают погрузить регион Южного Кавказа в пучину управляемого хаоса. Они не рады итогам 44-дневной войны, контртеррористической операции в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Ведь, в результате всего этого была восстановлена территориальная целостность Азербайджана и отпала нужда в присутствии российских миротворцев на нашей земле.

Силы, мечтавшие иметь механизмы давления на Баку и Ереван, теперь лишились важных рычагов. Они пребывают в тихом ужасе и от того, что Азербайджан и Армения смогли договориться о возвращении 4 наших сел в Газахском районе. Да, мы слышим от некоторых из этих внешних сил слова одобрения по поводу случившегося, но это чистой воды лицемерие с их стороны. И попытка изобразить хорошую мину при плохой игре. Правила в которой задавала, задает и будет задавать наша страна, во главе которой стоит Президент Ильхам Алиев - автор огромного числа уже имевших место и будущих исторических побед.