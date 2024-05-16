https://news.day.az/politics/1660721.html На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана - Александр Лукашенко
На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана - Александр Лукашенко
На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.
"Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже отвечаете за ситуацию на Кавказе в целом, на что мы, те, народы которые не живут на Кавказе, очень надеемся... Время выбрало Вас, как у нас говорят, и Вы несете ответственность за Кавказский регион как лидер", - отметил глава государства.
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