На Кавказе появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал сегодня Президент Беларуси Александр Лукашенко в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

"Это уже не только ответственность за Азербайджан. Вы уже отвечаете за ситуацию на Кавказе в целом, на что мы, те, народы которые не живут на Кавказе, очень надеемся... Время выбрало Вас, как у нас говорят, и Вы несете ответственность за Кавказский регион как лидер", - отметил глава государства.