Президент Ильхам Алиев и Президент Александр Лукашенко выступили с заявлениями для прессы

16 мая Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступили с заявлениями для прессы, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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