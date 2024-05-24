Все – в горы: как СОР29 подтолкнет экотуризм в Азербайджане

Автор: Лейла Таривердиева

В Азербайджан 23 мая была открыта единая система онлайн-бронирования для гостей СОР29. С пяти часов вечера четверга участники и гости 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата получили возможность зарезервировать места в отелях Баку, Сумгайыта и Абшеронского района. Всего в системе 100 отелей и гостиничных комплексов.

Можно сказать, что этим дан официальный старт процессу, предшествующему грандиозному событию, которое пройдет в ноябре этого года в Азербайджане.

Накануне была дана пресс-конференция, посвященная размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей Азербайджана во время COP29. Заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азада Гусейнова говорила о том, как СОР может повлиять на осведомленность о туристических возможностях Азербайджана и на сами эти возможности.

Климатический саммит непременно подтолкнет развитие этой сферы. Такие мероприятия всегда позитивно сказываются на туристической сфере, дают ей толчок и ростом заинтересованности самих предпринимателей, и ростом интереса из вне. Сомневаемся, что многочисленные гости, которые приедут на саммит, останутся равнодушными к красотам Азербайджана. Это просто невозможно. само собой, азербайджанская сторона постарается представить страну в лучшем виде, но ничего преувеличивать не придется, потому что Азербайджан действительно уникальная по своим природным ландшафтам и климатическим особенностям страна. Достаточно сказать, что здесь представлены 9 из 11 основных типов климатических поясов земного шара - от субтропиков до высокогорных альпийских лугов. Это разнообразие сказывается на разнообразии ландшафтов, богатстве и разнообразии флоры и фауны.

В течение двух недель, как ожидается, Баку примет 80 тысяч гостей. Помимо основной цели, то есть участия в конференции, им будут предложены возможности ознакомления с культурно-историческими и теистическими возможностями Азербайджана. В частностями, проведение СОР29 позволит повысить осведомленность о широком потенциале Азербайджана в таких новых областях, как экотуризм, агротуризм и устойчивый туризм.

С первыми двумя видами туризма все понятно. Понятие же "устойчивый туризм" многие наверняка услышали впервые. Устойчивый туризм это вид туризма, который удовлетворяет потребности туристов и предпринимателей и в то же время защищает природу и расширяет туристические возможности регионов. Проще говоря - отдыхай, но не вреди.

Экологический туризм - это путешествия на природу с целью более глубокого понимания местной культуры и природной среды, при которых не нарушается целостность экосистем. Этот вид туризма делает охрану природных ресурсов очень выгодной для местных общин. Они стараются сохранять природные особенности и ландшафты местности, чтобы привлекать больше туристов и, что называется, не "выпасть из обоймы". То есть жители не вырубают леса, не разрушают природные памятники, не загрязняют реки, не вредят фауне и флоре, потому что это источник их благосостояния. Ведь не нужно быть экономистом, чтобы понять, как общины выигрывают от притока туристов. В самом Азербайджане население городов уже пристрастилось к экологическому туризму. Людей тянет в чистую среду, к здоровым продуктам и родниковой воде. Даже внутренний туризм позитивно сказывается на экологическом воспитании населения: местные стараются сохранят привлекательность природных ландшафтов, а туристы стараются им не вредить. Потребительское отношение к природе постепенно уходит в прошлое.

Во времена урбанизации и индустриализации забота об экологии приобретает особое значение.

Экотуризм не будет просто показательным выступлением для участников СОР29. Как рассказал на днях на одном из мероприятий советник председателя правления общественного объединения "Ассоциация туристических агентств Азербайджана" Музаффар Агакеримов, эта сфера будет развиваться и после климатического саммита. По его словам, сегодня экотуризм является одним из наиболее популярных видов туризма в мире. В Азербайджане после COP29 будет проведена важная работа в этой сфере. Страна может принимать более 5 миллионов туристов в год. На сегодняшний день в Азербайджане действуют 800 отелей, среди них есть и мировые бренды. В 2023 году в Азербайджан прибыло 2 085,8 тысяч туристов из 187 стран, что на 30,2 процентов больше, чем в 2022-м.

Рост в 30 процентов это серьезный показатель. Думается, когда будут подведены итоги 2024 года, они многих удивят.

Председатель Госагентства по туризму Фуад Нагиев тоже отмечал рост числа туристов, приезжающих в Азербайджан. По его словам, в этом году удалось добиться полного восстановления туристической сферы страны, причем, в соответствии с глобальными тенденциями.

Азербайджан достаточно небольшая по масштабам страна. При этом в ней имеются 10 национальных парков, около 20 заповедников, более 20 заказников. Многие охраняемые территории уникальны, как, например, грязевые вулканы. То есть в стране есть все необходимые условия для развития экотуризма. Есть, что показать и чем удивить, чтобы гостям захотелось приезжать в страну снова и снова. Для доступа к красотам в республике имеется вся необходимая инфраструктура - современные отели, центры отдыха, кемпинги и так далее, а также широкая сеть транспортных коммуникаций. Сегодня в Азербайджане можно добраться на автомобиле и до высокогорных сел.

В 2021 году в рамках охраны биологического разнообразия в Азербайджане было принято решение о расширении сеть особо охраняемых природных территорий. В будущем на освобожденных землях планируется создание новых особо охраняемых природных территорий и расширение уже существующих. В целом освобожденные районы имеют очень большой потенциал с точки зрения развития экологического туризма. Проводимые сейчас работы по восстановлению этих территорий предусматривают и этот аспект.

Что касается агротуризма, то в последнее время он начал пользоваться популярностью среди граждан Азербайджана. Взять хотя бы ферму по разведению альпака в Шамахы, куда не прекращается поток туристов. Немало жителей сельской местности, уловив веяния времени, начали развивать семейный агротуризм, превращая свои фермы в зоны отдыха, где городские туристы могут совместить комфорт проживания в гостевых домах со знакомством с сельским бытом и работой фермеров.

Тут можно говорить о обоюдной выгоде, которую дает агротуризм всем сторонам. Туристы заряжаются здоровьем и позитивом от близости к природе, а сельская экономика получает возможности для диверсификации. Город таким образом дает толчок развитию села. Поэтому государство заинтересовано в развитии этого вида туризма. По линии Госагентства по туризму уже проводится информационная и консультативная работа, организуются тренинги для фермеров, других сельских жителей, намеревающихся предоставлять услуги по агротуризму. Агентство развития малого и среднего бизнеса (KOBİA) при Минэкономики с 2022 года реализует программу, предусматривающую создание 50 бизнес-проектов в сфере сельского туризма. В ней участвуют предприниматели Губинского, Гусарского, Хачмазского, Шекинского, Загатальского, Гахского, Лянкяранского, Астаринского районов. Отметим, что это самые посещаемые внутренними экотуристами регионы.

Агротуризм для Азербайджана сфера новая, но очень перспективная. И это хорошо видят партнеры нашей страны. Как отмечал ранее посол ЕС в нашей стране Петер Михалко, Агротуризм - это то, что может продемонстрировать Азербайджан всему миру. Спрос на агротуризм растет с каждым годом, и Евросоюз готов поделиться опытом в этой сфере. Михалко поведал, что успел побывать в ряде регионов Азербайджана и своими глазами увидеть красоты и гостеприимство людей, а также развитие малого и среднего предпринимательства.

Отметим, что Евросоюз инвестировал около 40 миллионов евро в агропроекты в Азербайджане. ЕС также финансировал проект Agri-Vision, реализуемый в Фондом Евразийского партнерства и Фондом конституционных исследований. Стоимость проекта 500 тысяч евро.

Еще раз повторим - Азербайджан богатая страна, располагающая всеми возможностями для развития экологического и аграрного туризма. И можно не сомневаться, что проведение СОР29 подтолкнет этот процесс.