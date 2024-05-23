COP29 покажет потенциал Азербайджана в экотуризе, агротуризме и устойчивом туризме

COP29 покажет потенциал Азербайджана в таких областях, как экотуризм, агротуризм и устойчивый туризм.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала заместитель председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Азада Гусейнова в ходе пресс-конференции, посвященной размещению иностранных гостей и презентации туристических возможностей в период COP29.

"COP29 будет способствовать признанию истории, культуры, материального и культурного национального наследия нашей страны. Кроме того, конференция повысит осведомленность о широком потенциале Азербайджана в таких новых областях, как экотуризм, агротуризм и устойчивый туризм", - сказала она.

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