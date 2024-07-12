https://news.day.az/politics/1674487.html Зарегистрированы 519 уполномоченных представителей 20 партий - Мазахир Панахов
Зарегистрированы 519 уполномоченных представителей 20 партий - Мазахир Панахов
На данный момент зарегистрированы 519 уполномоченных представителей 20 политических партий.
Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.
Он призвал остальные партии так же принять участие в избирательном процессе.
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