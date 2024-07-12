Зарегистрированы 519 уполномоченных представителей 20 партий

На данный момент зарегистрированы 519 уполномоченных представителей 20 политических партий.

Как сообщает Day.Az, об этом заявил сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана председатель ЦИК Мазахир Панахов.

Он призвал остальные партии так же принять участие в избирательном процессе.

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