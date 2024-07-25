Долгие годы наблюдается неоднозначная политика Армении.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом телеканалу ARB24 заявил заместитель директора АМИ Trend, политический комментатор Сахиль Керимли.

"Азербайджан, в первую очередь, воспользовавшись своим правом на проведение крупного международного мероприятия и, как и другим государствам, направил приглашение соседней стране - Армении. Считаю, что Никол Пашинян в ближайшее время озвучит решение Армении по этому вопросу", - сказал он.

Он упомянул о том, что довольно сложно озвучить первоначальный прогноз по поводу того, приедет ли в Баку сам Пашинян или в COP29 примут участие официальные лица государственных структур Армении.

"Мы долгие годы являемся свидетелями неоднозначной политики Армении. С каким лицом Н.Пашинян может приехать в Азербайджан? Недавно он заявлял о готовности подписать мирный договор с Азербайджаном. Однако на международном мероприятии в Лондоне премьер-министр Армении отказался от встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как мы можем это расценивать? В целом мы являемся свидетелями неконструктивной позиции Армении. Азербайджан в последнее время старается любой ценой развить добрососедские отношения с этой страной и подписать мирный договор", - добавил он.

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