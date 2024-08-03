Проанализированы безотлагательные меры азербайджанской армии в связи с провокациями Армении и оперативная обстановка

Проанализированы безотлагательные меры, принятые подразделениями азербайджанской армии в связи с провокациями, совершенными Арменией, вооружаемой ее покровителями, на условной границе в целях обострения ситуации в регионе, и сложившаяся оперативная обстановка.

Как сообщает Day.Az, об этом говорилось на расширенном заседании коллегии по итогам первого полугодия 2024 года в министерстве обороны Азербайджана.

До сведения участников коллегии были доведены задачи, поставленные Президентом Азербайджанской Республики, Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Ильхамом Алиевым перед азербайджанской армией.

Напомнив высказанную главой государства фразу: "Сколько бы у государства ни было сил, сколько бы ни было оружия, сколько бы правильных военных действий ни планировалось, победу одерживает солдат, офицер", министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов отметил, что азербайджанская армия способна высокопрофессионально выполнить любую задачу Верховного Главнокомандующего.

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