Назван объем бесплатного эфирного времени на предвыборную агитацию на парламентских выборах в Азербайджане

Общий объем бесплатного эфирного времени, выделяемого на предвыборную агитацию в связи с парламентскими выборами в Азербайджане, должен составлять не менее 3 часов в неделю.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель Аудиовизуального совета Исмет Саттаров во время выступления на совещании, посвященном возможностям равной предвыборной агитации и основам деятельности субъектов СМИ на выборах в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана.

Он отметил, что предоставленное бесплатное эфирное время распределяется между зарегистрированными кандидатами на равных условиях и в равном объеме.

"Бесплатное эфирное время на предвыборную агитацию должно быть выделено с учетом того, чтобы, с точки зрения времени выхода в эфир, это могло охватить более широкую аудиторию. Дата и время выхода предвыборных материалов в эфир определяются жеребьевкой, проводимой соответствующей избирательной комиссией с участием представителей вещателя. Информация о месте и времени проведения жеребьевки официально публикуется. Общественный вещатель должен зарезервировать дополнительное эфирное время для проведения предвыборной агитации на платной основе", - сказал Саттаров.

Отметим, что 28 июня Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса VI созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис. Распоряжением Милли Меджлис шестого созыва распущен, а на 1 сентября назначены внеочередные выборы.

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