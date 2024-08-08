Сказка о Николе Воваиче и Ржавом Акаше

В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о том, как армяне радовались хламу из Индии.

Day.Az представляет публикацию:

"Жил-был Никол Воваевич. Худо-бедно управлял страной, маленькой такой. Жили они бедно, управлял он худо - все по законам жанра.

И была у Воваича мечта. Купцы заморские рассказывали ему про чудо чудесное, индийскими умельцами из говна и палок сделанное. Называется эта свистоперделка Ржавый Акаш, и супостатов всех, по слухам, ввергает в ужас.

Как только услышал о Ржавом Акаше Воваич - так аппетит и сон потерял. Лекари перепробовали все свои снадобья, чтобы вылечить варчапета-батюшку, но все тщетно. Ни новые кепки, ни прогулки на велосипеде, ни лайки подданных в Тиктоке - ничего не помогало.

Делать нечего, пришлось искать умельцев индийских и Акаш этот у них выпрашивать. Да индусы-то - тоже не пальцем деланы! Не захотели они просто так Акаши свои драгоценные армянам дарить. Взамен, говорят, хотим мы 720 миллионов фантиков. Зеленых, американских. И ни фантиком меньше!

Мучались армяне, мучались, но собрали нужное количество фантиков, и купили варчапету-батюшке Акаш. Да не один, а сразу 15, чтобы он прям совсем быстро выздоровел.

- Стойте, а почему ваш Аркаш называют Ржавым? - спросил у индийских умельцев Ален, любимый визирь Воваича и знатный путешественник (это он варчапету-батюшке про Акаш и рассказал, а потому особенно усердно старался его купить, загладить вину, так сказать).

- Потому что, Олень, мы его тридцать лет назад собрали, эта хрень даже голубей не бьет, мы даже сами не знаем, когда она работала-то.

- Я Ален!

- Нет, Олень.

На том и разошлись".