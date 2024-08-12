Проплаченные армянами французские СМИ

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Старшее поколение должно помнить, что в советские времена газета "Юманите" считалась для народов СССР олицетворением свободолюбивой Франции. Изданию 120 лет, с момента создания она была рупором социалистов, потом органов компартии Франции, а после распада Союза начала терять позиции и пять лет назад чуть не закрылась, оставшись без финансирования. Но издание спасли. "Юманите" продолжает выходить и, как и в прежние годы, дает трибуну армянской пропаганде. Напомним, что именно в этом издании в ноябре 1987 года была опубликована программная статья советника Горбачева Аганбегяна, который "экономически обосновал" отторжение карабахского региона от Азербайджана.

Сегодня на медиа-пространстве Франции, к сожалению, ничего не изменилось. Мы постоянно сталкиваемся с направленными против Азербайджана материалами в "Фигаро", "Ле монде" и других. "Юманите" тоже в их ряду. Сейчас не будем говорить о газете армян Франции "Ноувелле армениа магазин", которая недавно вздумала обвинять Баку во "вмешательстве в дела Корсики". Тут все понятно. Армянские издания в других странах для того и существуют, чтобы распространять армянские нарративы, провоцировать и тиражировать фейки, нагнетая напряженность. Но не отягощенным этническими обязательствам изданиям, конечно, не к лицу заниматься заказной пропагандой против Азербайджана. Кто-то пытается представить это как ответ на антиколониальные инициативы Баку, но это ерунда. Французские СМИ всегда были к услугам армянства. Не случайно опус Аганбегяна, давший старт всемирной проармянской кампании был опубликован именно во французской газете.

Именно во французском издании должна была появиться слезовыжимательная статья о выступающем за Францию борце армянского происхождения Гагике Снджояне, которого страх перед азербайджанцами лишил золотой олимпийской медали. Статья была опубликована в дни Олимпиады в Париже, когда на Марсовом поле проходил бой его сотоварища по команде Мамадассы Силла. "Юманите" зачем-то вытащила на свет эту историю, представив армянина как жертву, как представителя многострадального народа, которому злобный сосед закрыл дорогу на Олимпиаду. Несчастный стал жертвой армянской пропаганды и нездоровых настроений в самом армянском обществе.

В марте в Баку проходил отборочный турник, на котором борцы сражались за олимпийские лицензии. Гагик должен был принять в нем участие как лидер французской команды. В интервью французскому RMC Sport, которое спортсмен давал в марте, он признавался, что хотел поехать, что Федерация борьбы Франции связалась с UWW, и что последняя даже выделила ему человека для охраны (которая совершенно не требовалась), но семья ему запретила ехать в Баку. И он вдруг взял и послушал родителей, которые, дескать, потеряли многих на войне. Вместо него на лицензионный турнир поехал Мамадасса Силла. Это был личный выбор борца-армянина, точнее сказать, выбор пропитанного ненавистью старшего поколения его семьи.

"Юманите" решила вытащить эту историю и немного разукрасить, добавив остренького в виде лживой трактовки истории карабахского конфликта. "После распада Советского Союза непрекращающиеся территориальные споры настроили Азербайджан против Армении. В сентябре 2023 года в ходе молниеносного наступления азербайджанские войска отбили у армян Нагорно-Карабахский регион - анклав, расположенный на территории Азербайджана", - читаем в статье, автор которой пытается обосновать детские страхи борца греко-римского стиля, который, как утверждается, мог принести Франции золото. Автор нагнетает атмосферу, выставляет борца как несчастную жертву, оставшуюся без медали из-за злобного Азербайджана и нежелания международной федерации перенести турнир в другое место. "Любой армянин, въехавший на территорию Азербайджана, рискует не вернуться. Это не я говорю, это показывает жизнь", - заявил безмедальный Гагик французскому изданию ​​France Info.

"Юманите" утверждает, что армянин ни о чем не жалеет. Прекрасно. Зачем тогда нужно было поднимать этот вопрос? Тем более, что на самом деле турнир в Баку был не единственной возможностью получить лицензию. Как можно узнать из объективных СМИ, у Снджояна была возможность сделать это на турнире в Стамбуле, который должен был пройти в мае. Но представитель Франции предпочел отказаться от борьбы. Думается, он просто должен был сыграть в пользу пропаганды. Видимо, ожидалось, что его отказ заставит международную федерацию отобрать лицензионный турнир у Баку. Проводилась большая работа в этом направлении. А уж как старались французские СМИ. Но даже им не удалось ничего сделать, потому что слезные байки о "многострадальности" не могут противостоять реалиям.

А реалии говорят о том, что армянская фамилия вовсе не делает спортсмена мишенью в Азербайджане. Не было ни одного случая, когда бы на спортивном турнире, на любом другом международном мероприятии участник с армянской фамилией пострадал и находился под угрозой "не вернуться". "Юманите", как одному из старейших изданий Франции и мира, следовало бы, если газета хочет ,чтобы к ее словам отнеслись с доверием, поискать примеры, когда бы какой-то армянин "не вернулся" с соревнований или с другого мероприятия из Азербайджана.

А вот мы можем привести факты. Весь мир был свидетелем сцены, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев лично наградил и поздравил выступавшего за Украину боксера Геворга Манукяна. Мирзоян и другие спортсмены с армянскими фамилиями прекрасно провели время в Баку и уехали целыми и невредимыми. И тогда конфликт еще был в разгаре. Не было никаких проблем у армянских спортсменов и на чемпионате мира по борьбе, проходившем в Азербайджане в 2007 году. А в мартовском турнире в Баку принимали участие борец грекого-римского стиля Геворг Саакян, выступающий от Польши, и борец вольного стиля Эрик Арушанян, представляющий Украину.

Есть ли "страшные" примеры у "Юманите" или других французских изданий о мучениях, преследованиях и насилии в отношении обладателей армянских фамилий на международных встречах в Азербайджане? В самый разгар армянской оккупации в Баку спокойно гуляли по бульвару армянские правозащитники и политологи, участвовавшие в международной конференции. Причем приехали они из Армении, а не из какой-то другой страны, и для выхода в город им не потребовалась никакая охрана.

Так что напрасно Гагик послушал папу с мамой. А "Юманите" напрасно вернулась к этой теме. А если уж у страдающей от недостатка финансов газеты появился платный заказ, следовало отработать его не так, как это было сделано. Потому что статья непременно должна оставить у сведущего читателя ощущение, что ему морочат голову.

К сожалению, именно этим под армянский "дудук" занимаются СМИ такой державы, как Франция, что стране очень не к лицу.