Франции показали, где у нее кнопка

Автор: Лейла Таривердиева

Комиссия французского Сената выступила с забавным отчетом под названием "Борьба с вредоносным внешним вмешательством".

Ознакомившись с тезисами этого документа, оказываешься перед трудным выбором - гордиться или смеяться? И для того, и для другого есть основания. Только представьте - 70-миллионная страна, одна из мировых держав, бывшая некогда империей и вертящая Евросоюзом, боится маленького Азербайджана. Причем, согласно отчету, мы угрожаем Франции "со всех направлений". Окружили, одним словом, Пятую республику и покушаемся на ее демократию. Ну как тут не загордиться? Держись, Америка, покончим с Францией, займемся тобой...

Шутка.

Нам смешно, но комиссии французского Сената, похоже, не очень. Дух, которым пропитан текст касательно Азербайджана, говорит о том, что в Париже никак не ожидали, что до этого дойдет. Дойдет до того, что Франции придется воспринимать всерьез это маленькое южнокавказское государство, не анализировать его действия, вырабатывать стратегию против его шагов и занимать круговую оборону, со страхом ожидая, откуда оно в очередной раз "атакует". Не думали, не думали в Елисейском дворце, что этим все закончится. Ведь Азербайджан всерьез не принимался, от него отмахивались как от комара и рассматривали как одну из стран в длинной очереди желающих поцеловать европейскую ручку. Оказалось, что Азербайджан очереди не занимал, и даже больше - по его вине она заметно поредела в последнее время.

Составители отчета трогательно недоумевают, что после того, как Франция оказала поддержку Армении, Азербайджан стал проявлять активную враждебность и отношения двух стран постиг "небывалый кризис". Действительно, чего это мы так. Париж ничего такого ведь не сделал. Всего лишь оказал поддержку агрессору, распространял армянские нарративы, клеветал на Азербайджан, вмешивался в его внутренние дела, устраивал заговоры в международных организациях против нашей страны, призывал партнеров Баку к карательным мерам и так далее. Даже "странно", что все эти невинные шалости привели к разрушению отношений Парижа и Баку.

Мы и тут пытаемся говорить с юмором о том, что вовсе не является смешным. Азербайджан всегда старался подслащивать горькое послевкусие от политики Парижа по отношению к нашей стране, потому что был настроен на дружественный лад. Но после прихода к власти Макрона и особенно после 44-дневной войны Франция перестала скрывать свои гастрономические предпочтения окончательно. Поведение французской стороны стало откровенно враждебным, и это был ее выбор, ничем не спровоцированный. Макрон объявил Баку войну, а Баку неожиданно для французской стороны принял вызов. И выяснилось, что Пятая республика не так неуязвима, как ей думалось, а маленький Азербайджан, наоборот, уязвим куда меньше, чем предполагалось. Не ожидали. Не думали, что Баку посмеет наступить Парижу на хвост и показать, где же у него кнопка. Да, великая культура, да, цивилизационный вклад, да, колыбель демократии и так далее. Эти регалии прекрасны, но они не дают государству прощения грехов и права вмешиваться в дела других стран и топтать их интересы.

Франция не должна обижаться за то, что ей прилетело в ответ на ее откровенную враждебность. Баку хорошо ориентируется в глобальной геополитике, поэтому прилетело Парижу очень грамотно и по существу. И в полном соответствии с международным правом и решениями Совбеза ООН.

Бакинская инициативная группа, которая в отчете Сената представляется чуть ли не как какая-то террористическая группировка, на самом деле всего лишь инициирована Азербайджаном, а ее содержимое формируется странами и территориями, задавленными французским неоколониализмом. Такая категория, как французский неоколониализм, это не продукт больной пропаганды вроде "блокады арцаха" или "этнической чистки армян", это реально существующее явление, от которого страдают миллионы людей. Азербайджанская сторона всего лишь предоставила трибуну тем, кого развитой мир списал со счетов. Движение неприсоединения - это не НПО, не клуб по интересам, это вторая по численности после ООН международная организация, и Бакинская инициативная группа существует в рамках этой структуры. Абсолютно безосновательны звучащие в отчете Сената обвинения в организации Азербайджаном дестабилизации и социальной напряженности на заморских территориях Франции, да еще при поддержке... России (?!). Не будем углубляться, скажем только одно: если жители заморских территорий Франции готовы отказаться от гражданства ведущей страны Евросоюза, за которое многие отдали бы все, значит, на то есть очень серьезные причины. Это главный аргумент, который должен заставить соответствующие международные институты обратить внимание на проблемы этих народов.

Франция вздрагивает каждый раз, когда в Баку приезжает кто-то с ее заморских территорий или из подконтрольных ей государств. Заявления из Парижа начинают возмущать пространство. А почему? Бумеранг имеет обыкновение возвращаться. Прежде, чем составлять отчеты, французские сенаторы и прочие чиновники должны вспомнить, как пышно принимались в том же Сенате армянские сепаратисты, как аплодировали речам военных преступников, обнимались с негодяями. Все годы армянской оккупации Франция неизменно поддерживала и оправдывала агрессора. На то, чтобы не делать этого на самом высоком уровне, ума хватало, пока не пришел Макрон. Совсем недавно, в декабре 2022 года ныне загорающий в бакинском СИЗО Араик Арутюнян ездил с "рабочим визитом" в Париж, проводил там встречи, выступал, давал интервью французским телеканалам, где его с придыханием называли "президентом".

Мы ни в коем случае не сравниваем Араика Арутюняна с лидерами освободительного движения Корсики или Новой Каледонии. Последние являются борцами за свободу угнетенных колонизаторами народов, а Араик - банальный сепаратист. Между "миацумом" и борьбой французских колоний за свободу нет никаких параллелей.

А теперь самое интересное - Олимпиада. Тут самое время спросить словами незабвенного Шурика: "простите, а часовню тоже я развалил?".

На Азербайджан французская сторона пытается навесить призывы к бойкоту Игр. Это чистой воды инсинуации. Азербайджан никогда не призывал к этому, наоборот, его спортсмены боролись за лицензии. Для таких обвинений у французов нет никаких оснований и доказательств, зато есть безграничная фантазия. Она подсказала макроновской пропаганде фейк о некой кампании дезинформации. Такой кампании не существует, она была придумана французским агентством Viginum, специализирующимся на защите от цифрового вмешательства. Помониторив сайты (видимо, азербайджанские), служба, как указывается в отчете "идентифицировала эту кампанию как "Olympiya""... Пардон, а как нам идентифицировать бессрочную антиазербайджанскую кампанию во французских СМИ и как ее назвать? Подскажите подходящее французское слово, но чтобы в переводе звучало не очень нецензурно.

Азербайджанские СМИ имеют полное право публиковать любые новости, находящиеся в открытом доступе. Все негативные факты касательно Игр-2024 выходили вначале в зарубежных медиа, а потом уже попадали в азербайджанские. Сами же французские СМИ нелицеприятно отзывались о подготовительной работе и организации Олимпиады, писали о присвоении, растратах и прочем. Причем же здесь Азербайджан? Надеемся, за плохое самочувствие спортсменов, поплававших в Сене наперегонки с кишечной палочкой, за недостатки в обеспечении атлетов питанием, за продавливающиеся под штангистами картонные кровати, за позор на открытии Игр и отсутствие безопасности никто не станет шельмовать Баку.

Со всей ответственностью заявляем - мы тут не при чем...