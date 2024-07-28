В Париже признали, что провалили церемонию открытия Олимпиады

Организационный комитет Олимпиады в Париже не хотел демонстрировать неуважение к кому-либо на церемонии открытия Игр. Об этом журналистам заявила директор оргкомитета по коммуникациям Анн Дешам, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В ходе состоявшейся 26 июля церемонии открытия Игр в Париже была представлена сцена с провокационной пародией на картину Леонардо да Винчи "Тайная вечеря".

"Мы уже говорили на эту тему. Мы никогда не собирались выказать неуважение социальным группам, напротив, мы пытались подчеркнуть и отпраздновать разнообразие общества. Нам кажется, что мы этого добились. И если мы кого-то обидели, то приносим извинения", - сказала Дешам.

Также на мероприятии произошли казусные ситуации: олимпийский флаг возле Эйфелевой башни повесили в перевернутом виде, дикторы на стадионе объявили представителями КНДР спортсменов из Южной Кореи. Зрители начали покидать трибуны еще до начала представления из-за плохой видимости. Тем, кто остался, пришлось наблюдать за происходящим под проливным дождем.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

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