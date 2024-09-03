"Наши храбрые ястребы на страже нашего неба"

Министерство обороны Азербайджана опубликовало в соцсетях кадры военной авиации, защищающей территорию нашей страны, передает Day.Az.

"Наши храбрые ястребы на страже нашего неба", - говорится в публикации Минобороны.

Представляем вашему вниманию эти видео: