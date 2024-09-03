https://news.day.az/politics/1686512.html "Наши храбрые ястребы на страже нашего неба" - ВИДЕО Минобороны Азербайджана
"Наши храбрые ястребы на страже нашего неба" - ВИДЕО Минобороны Азербайджана
Министерство обороны Азербайджана опубликовало в соцсетях кадры военной авиации, защищающей территорию нашей страны, передает Day.Az.
"Наши храбрые ястребы на страже нашего неба", - говорится в публикации Минобороны.
Представляем вашему вниманию эти видео:
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