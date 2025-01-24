https://news.day.az/politics/1725109.html Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается - ВИДЕО Не прекращается активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещённых на границе Армении с Азербайджаном. В связи с этим в Trend поступило видео, подтверждающее факт шпионажа со стороны "наблюдателей".
Активность "наблюдателей" ЕС на армяно-азербайджанской границе не прекращается - ВИДЕО
Не прекращается активность "наблюдателей" Европейского Союза, размещённых на границе Армении с Азербайджаном.
В связи с этим в Day.Az поступило видео, подтверждающее факт шпионажа со стороны "наблюдателей".
На кадрах видно, как "наблюдатели" на двух автомобилях марки "Toyota", принадлежащих ЕС, приблизились к армяно-азербайджанской границе и начали наблюдать за территориями Азербайджана с помощью бинокля.
Деятельность "наблюдателей" не осталась незамеченной военнослужащими Государственной пограничной службы, которые бдительно охраняют границы Азербайджана.
Представляем вниманию читателей данные видеокадры:
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