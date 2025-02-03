Отменены три постановления Кабмина Азербайджана

Отменены три постановления Кабинета министров Азербайджана.

Как сообщает Day.Az, в связи с этим премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно решению, были отменены:

1. Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики № 520 от 30 декабря 2019 года "Об утверждении "Правил технической эксплуатации электрических и тепловых установок" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2019, №12, статья 2100 (Том I); 2024, №4, Статья 471, №9, статья 1090);

2. Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики № 40 от 11 февраля 2020 года "Об утверждении "Порядка установки электроустановок" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2020, №2, статья 191 (Том I);

3. Постановление Кабинета министров Азербайджанской Республики № 41 от 11 февраля 2020 года "Об утверждении "Правил техники безопасности при эксплуатации электрических и тепловых установок" (Собрание законодательства Азербайджанской Республики, 2020, № 2, статья 192 (Том I); 2024, № 9, статья 1090).