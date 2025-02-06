В Центральной военной поликлинике Минобороны состоялся симпозиум

В Центральной военной поликлинике Министерства обороны состоялась презентация научно-медицинских исследований и симпозиум.

В мероприятии принимали участие исполняющий обязанности начальника Медицинского управления Министерства обороны полковник медицинской службы Анар Исмаилов, представители Главного клинического госпиталя и Центральной военной поликлиники, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Сначала минутой молчания была почтена память Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и шехидов, отдавших жизнь во имя свободы, независимости и территориальной целостности нашей Родины. Прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

На симпозиуме были представлены результаты научно-медицинских исследований, впервые проведенных на пациентах, обратившихся в Главный клинический госпиталь и Центральную военную поликлинику Министерства обороны, новые практические подходы к лечению, статьи о результатах научных исследований, проведенных в отделении неврологии и дерматологии, опубликованные в международном научном журнале квартиля Q1 и индексированные на таких международных научных медицинских платформах, как "PubMed", "Scopus" и "Web of Science".