https://news.day.az/politics/1737030.html Грузия поддержала соглашение о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном Грузия приветствует соглашение между Арменией и Азербайджаном по всем семнадцати пунктам мирного договора. Как сообщает Day.Az, данное заявление было сделано Министерством иностранных дел Грузии.
Грузия поддержала соглашение о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном
Грузия приветствует соглашение между Арменией и Азербайджаном по всем семнадцати пунктам мирного договора.
Как сообщает Day.Az, данное заявление было сделано Министерством иностранных дел Грузии.
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