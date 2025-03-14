https://news.day.az/politics/1737030.html

Грузия поддержала соглашение о мирном договоре между Арменией и Азербайджаном

Грузия приветствует соглашение между Арменией и Азербайджаном по всем семнадцати пунктам мирного договора. Как сообщает Day.Az, данное заявление было сделано Министерством иностранных дел Грузии.