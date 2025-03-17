Глобальный Бакинский форум поможет вернуть мудрость в мировую политику

С каждым годом Глобальный Бакинский форум поднимает свой авторитет. Азербайджан, как всегда, последователен в своих шагах. У мирового сообщества уже выработалось четкое представление о нашей стране. Все знают, что Баку не бросает слов на ветер и за каждым его действием стоят четкие цели, которых он всегда достигает.

Об этом сказал в беседе с Day.Az депутат Милли Меджлиса Новруз Аслан.

Глобальный Бакинский форум встал сегодня в один ряд с ведущими международными дискуссионными площадками. Когда форум только начинался, многие не давали ему больше пары лет, говорили, что это просто недолговечный пиар и так далее. Однако время показало, что Бакинский форум это очень серьезный проект, рассчитанный на годы вперед. Он имеет очень большое значение сточки зрения обсуждения и анализа мировых процессов, геополитических нюансов и изменений, построения прогнозов и определения тактики и стратегии противодействия рискам и угрозам.

Говоря о значимости Глобального Бакинского форума. я хотел бы подчеркнуть, что Азербайджан ничего не делает, не поставив перспективной цели. Влиятельные политики, бывшие президенты и дипломаты, видные государственные и политические деятели собираются ежегодно в Баку не просто для того, чтобы полюбоваться нашим городом. Форум не ставит цели пиара туристических возможностей страны, он ставит цель утверждения Азербайджана в той серьезной нише, которую он занял, добившись многих успехов, в том числе военных.

Все, что делает Азербайджан, очень серьезно. И, как я уже сказал, рассчитано на перспективу.

Глобальный Бакинский форум это не просто собрание бывших и действующих политиков. Это активно функционирующее международное мероприятие, показывающее, что Азербайджан и его партнеры не остаются в стороне от происходящего в мире. Повестка и заявления ГБФ отражают всю палитру международной политики. Настойчивость и последовательность Азербайджана, политическое влияние Президента Ильхама Алиева, его высокий авторитет на мировой арене предопределили успех Бакинского форума. Эта площадка поступательно развивается уже который год и демонстрирует только позитивную динамику. Ни одного шага назад. Форум проводится Международным Центром Низами Гянджеви под патронажем Азербайджанского государства. Президент Ильхам Алиев уделяет этому мероприятию повышенное внимание.

Есть устаревшее мнение, что международные мероприятия представляют значимость только тогда, когда проводятся по инициативе крупных держав и центров силы. Между тем, это уже несколько лет как не так. На днях прочитал комментарий одного из российских экспертов, который взялся оценить сегодняшнюю политику Баку и его смелую дипломатию. Эксперт был вынужден признать, что в мире уже не два полюса и даже не три, в нем уже практически нет полюсов. Эта мысль заслуживает внимания. Примером тому - Азербайджан. Небольшое государство, не самое богатое и не самое сильное, сломало все представления об иерархии на международной арене, разнесло в пух и прах, скажем так, протокол, определяющий отношения между небольшими странами и центрами силы. Все меняется. Хотя Глобальный Бакинский форум и является только дискуссионной площадкой, где не принимаются глобальные решения, не сомневаюсь, что уже в следующем году на форум приедет куда больше действующих государственных деятелей. Авторитет Бакинского форума растет, и об этом можно говорить по составу его участников в нынешнем году.

Азербайджан является субъектом международной политики. В 21-м веке международные отношения должны трансформироваться. Из состояния "сильные и слабые" они должны перейти в состояние "партнеры". Азербайджан вносит в этот процесс свой вклад. Кому-то его шаги и его заявления могут не нравиться, кто-то пытается не видеть и не слышать его правоты. Но это ничего в нашей позиции и нашей уверенности не меняет

Помню, когда состоялся первый форум, в зарубежных СМИ о нем писали и комментировали. Многие отнеслись тогда свысока, называли его одноразовым мероприятием, говорили, что форум и принимаемые им документы никогда не будут иметь никакого влияния. Это было их ошибкой.

Политические лидеры и дипломаты не бывают бывшими. Те, кто наработал авторитет, кто когда-то влиял на принятие решений, не уходят со сцены совсем. В наше время, когда в мире наблюдается острый дефицит политической мудрости, опыт и знания предыдущего поколения политиков может показать верный путь и помочь выйти из геополитической турбулентности, в которой мир находится в последние несколько лет. Глобальный Бакинский форум может сыграть в этом деле очень большую роль.

Азербайджан знал, что его инициатива не будет сразу принята на ура всеми, но не опустил руки, а продолжил идти к цели. И сегодня Глобальный Бакинский форум стал важной дискуссионной площадкой, а за проходящими здесь обсуждениями внимательно следят те, кто когда-то относился к идее встречи в Баку свысока. И, самое главное, все с большим вниманием ждут, о чем будет говорить наш Президент. Я всегда говорил и буду неустанно повторять - Ильхам Алиев лидер мирового масштаба. Все его выступления раскладываются и анализируются мировыми аналитическими центрами. На основе звучащих в его выступлениях тезисов строятся прогнозы и делаются расчеты.

В Азербайджан, на проводимые здесь мероприятия всегда едут с удовольствием. Скажу даже больше - во многих страна имеет место немалая конкуренция среди желающих приехать работать в нашу страну. У нас много друзей, и это один из важных факторов наших успехов, причем, во всех областях. Как сказал в своем выступлении Президент Ильхам Алиев, недостаточно иметь только энергетические ресурсы. Необходимо поддерживать хорошие отношения с вашими соседями и соседями ваших соседей, чтобы иметь возможность реализовывать проекты в области энергетики, безопасности и транспорта. Абсолютно согласен. Успешность проектов, инициируемых Азербайджаном, заключается в том, что у него много друзей и надежных партнеров, и сам он давно зарекомендовал себя как надежный партнер и верный друг.

Те энергетические, транспортные и прочие проекты, которые реализованы или реализуются по инициативе и с участием Азербайджана, увеличивают число наших друзей. Кроме того, наша страна сама становится мостом, незаменимым звеном в цепочке, связывающей разные части света. Посмотрите, с чего начинался, например, проект Черноморского энергетического кабеля. Первоначально он задумывался только Грузией и Европой, но с подключением к нему Азербайджана проект начал быстро разрастаться. Азербайджан, я бы сказал, замкнул цепь. И теперь проект уже не является лишь черноморским проектом, он уже объединяет Азию с Европой и Каспий с Черным морем. Благодаря инициативе Баку электрокабель потянется из Центральной Азии, а в перспективе к нему могут присоединиться Китай и другие страны. Решить все вопросы удалось именно потому, что все страны по маршруту следования проекта являются друзьями Азербайджана, они охотно и с уверенно подключаются к проектами, которые он продвигает.

Не было бы у нас хороших отношений с соседними странами и с соседями наших соседей, не было бы нефтепровода БТД, не было бы железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, не было бы Южного газового коридора. Добрососедство это не просто пожимание рук, это и совместные проекты, совместные возможности зарабатывать и развивать свои страны.

Немного отвлекусь от темы и скажу, что еще одним секретом успешности нашей политики является то, что Баку не боится вкладывать инвестиции. Но не потому, что не жалко денег, а потому, что умеем делать правильный расчет и видеть перспективу. В 1994 году многие не верили, что "Контракт века" станет толчком к развитию Азербайджана, завистники утверждали, что проект лишит страну субъектности и так далее. А что мы получили в реальности? Полную противоположность. Иметь ресурсы это еще не все, главное это умение ими правильно распорядиться в национальных интересах. Несмотря на сложнейшую обстановку начала 90-х, общенациональный лидер Гейдар Алиев сумел сделать правильный расчет. Тут напрашивается параллели с сегодняшними попытками Украины сделать подземные богатства страны инструментом обеспечения ее безопасности. Заключая "Контракт века", Азербайджан не ставил публично условий перед державами, он действовал очень мудро и тонко. У нас тоже в то время были оккупированы территории, мы находились в очень тяжелом положении и безо всякой помощи из вне. Думаю, Киеву тоже надо подойти к вопросу своих богатств дальновиднее и прагматичное. Экономические интересы внешних игроков сами по себе являются гарантией безопасности страны.

Очень широко обсуждается сказанное Президентом Ильхамом Алиевым касательно армяно-азербайджанского мирного процесса. Не сомневаюсь, что и в соседней стране ждали, что скажет азербайджанский лидер в своем выступлении на форуме. Понятно, что обойти вниманием эту тему он не мог, тем более, что как раз в эти дни стало известно, что завершилось согласование пунктов мирного соглашения.

Президент в очередной раз доказал, что принимает во внимание только реалии и ситуацию на земле, не поддается эмоциям и не действует на авось. Можно согласовать 15 пунктов, но это не говорит о том, что договор станет гарантом прочного мира. Глава государства четко обрисовал все те факторы, которые все еще препятствуют прочному миру. В том числе - невозможность доверять Еревану. Он заявил, что уровень доверия к Армении близок к нулю. Это объективный подход, безо всякой предвзяости, и виноваты в этом сама Армения. Азербайджану нужно, чтобы из Конституции РА были удалены территориальные претензии к нашей стране, чтобы Армения присоединилась к вопросу ликвидации Минской группы. Пока что ничего из этого не сделано, и это не прибавляет доверия к соседям.

Хочу напомнить, что азербайджанский лидер никогда не говорит ничего просто так. О завершении согласования пунктов соглашения было объявлено только потому, что того требуют правила дипломатии, и другой стороне не стоит делать поспешных выводов. О том, чего Азербайджан ожидает от Армении, четко сказано в выступлении нашего Президента. Он не случайно затронул тему доверия. Точнее - недоверия. К сожалению, наши соседи совершили много такого, что не позволяет Баку идти на договоренности с закрытыми глазами. Вспомним "знаменитую" фразу Никола Пашиняна "Карабах это Армения". Или же обратим внимание на сегодняшнюю усиленную милитаризацию соседней страны.

И все же, я считаю, что мирный процесс развивается позитивно. Несмотря на огромный внешний прессинг, под которым находится Армения, Пашинян все-таки продвигается вперед. Это можно приветствовать. Результатом этих шагов будет освобождение Армении от внешнего влияния и обретение ею субъектности. Это просто гигантский бонус о

Новости о завершении работы над текстом мирного договора говорит о том, что между двумя странами имеется коммуникация. Билатеральные отношения всегда более продуктивны, потому что посредники или попытки внешнего вмешательства нарушают диалог. Я уверен, что если бы не было внешнего вмешательства, два соседа давно бы решили все вопросы. О том, как идут переговоры и что обсуждается, не сообщается. Так и должно быть. Главное, мы знаем, что эти обсуждения идут. Кстати, еще когда Азербайджан и Армения договорились перед голосованием относительно места проведения СОР29, многие удивлялись, как им это удалось. Удалось. потому что Баку знает свою дело.

Под невидимой частью айсберга принято подразумевать что-то негативное. Но в данном случае невидимые процессы как раз развиваются в позитивном ключе. Честно скажу, я очень надеюсь на эту невидимую часть айсберга.

Лейла Таривердиева