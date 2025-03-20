Президент Ильхам Алиев как главный фактор побед Азербайджана

Автор: Лейла Таривердиева

Накануне важных для страны дат Президент Ильхам Алиев, как правило, посещает освобожденные территории страны. Знакомится с ходом восстановительных работ, встречается с возвращающимися к родным очагам людьми. Глава государства всегда держит подобные вопросы под личным контролем. Восстановление освобожденных районов и возвращение туда людей - это на сегодня стратегическая задача Азербайджанского государства номер один. Пять лет назад первоочередной стратегической целью было восстановление территориальной целостности страны. Она была успешно реализована благодаря доблести Азербайджанской армии, мудрому и решительному командованию Верховного главнокомандующего и единству азербайджанского народа. Теперь настало время возвращать в свободный Карабах и Восточный Зангезур законных владельцев этой земли. И с этой задачей Азербайджан под руководством своего Президента тоже справляется на все сто.

В этом году в преддверии праздника Новруз Президент Ильхам Алиев не изменил этой традиции и совершил поездку в Агдеринский район. Во время поездки глава государства и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии жилого комплекса в поселке Суговушан.

На встрече с бывшими вынужденными переселенцами глава государства сделал ряд важных заявлений. В открытой и искренней беседе с жителями поселка обратился к событиям Второй карабахской войны и факторам, которые привели Азербайджан к Победе.

Отметим, что Суговушан стал одним из первых стратегически важных населенных пунктов, освобожденных Азербайджанской армией. Его освобождение 3 октября 2020 года стало важной вехой в победоносном продвижении Вооруженных сил Азербайджана к полному разгрому врага. Потеря этого населенного пункта деморализовала противника и усилила центробежные силы в армянской армии. В тот же день распоряжением Президента Азербайджана Ильхама Алиева поселку, переименованному оккупантами в "Мадагиз", было возвращено его историческое название - Суговушан.

В беседе с жителями поселка глава государства говорил об уникальном примере Азербайджана, которому удалось одержать реальную и полную победу во Второй карабахской войне, достичь поставленной цели и закрепить этот результат в ходе антитеррористической операции 2023 года. Фактически, это был первый подобный пример в истории войн ХХ века, когда небольшая страна, боровшаяся за свою свободу, достигла бы полной победы.

"В настоящее время войны, кровавые столкновения приобретают достаточно широкий размах в мире. Сейчас, в эпоху интернета, в период свободного доступа к информации, все всё знают, видят и могут отслеживать. Мы видим, что отнюдь не каждая страна может обеспечить свои интересы, справедливые интересы, или борется за свою территориальную целостность, но не достигает результата, либо добивается небольшого военного успеха, но не может завоевать полную победу. То есть если мы просто посмотрим на происходящие в современном мире столкновения, конфликты, войны, если посмотрим на войны в новейшей истории, я даже могу сказать, что после Второй Мировой войны никто не одерживал столь однозначную и полную победу, как Азербайджан. Эти войны либо оставались незавершенными, либо, не меняя своей сути, видоизменялись, переходили в другие формы", - сказал Президент Ильхам Алиев.

И тем более, никому до сих пор не удавалось одерживать после тридцати лет оккупации военную победу над противником, которого поддерживали сильнейшие страны мира. Поэтому никто не верил в то, что Азербайджану это удастся. Помимо внешней поддержки, препятствием служили и мощные укрепления, которые армянская сторона создавала на протяжении почти тридцати лет на захваченных азербайджанских землях. Азербайджан одержал победу, как сказал глава государства, в тяжелой политической обстановке, когда нельзя было предугадать, как поведут себя державы, все годы в качестве сопредседателей Минской группы поддерживавших оккупанта.

"Но справедливость торжествует тогда, когда у тебя есть воля, есть сила и есть право. Все эти факторы у нас были, поэтому мы одержали эту историческую Победу. Эта Победа, повторяю, не имела себе равных за последние десятилетия, не будет иметь и после. Посмотрите, сегодня в разных местах идут войны. Эти войны длятся долго и, как говорится, не приводят к реальным результатам. Наша Победа была полной, абсолютной, бесспорной, и человек, который когда-то сказал: "Карабах - это Армения", сегодня говорит: "Карабах - это Азербайджан!"", - сказал Президент Ильхам Алиев.

В век Интернета невозможно утаить всю правду. И правота слов азербайджанского лидера, несомненно, видна и понятна всем. Не требуется особых доказательств, достаточно просто быть в курсе новостей. Действительно, после Второй мировой войны мир так и не наступил. Перманентные войны и конфликты вспыхивали то тут, то там, чаще всего по вине тех же держав, что устанавливали правила для послевоенного мира. Интервенция Советского Союза в Афганистан завершилась еще большей радикализацией и сползанием в средневековье этой страны, а после вмешательства США, или, как принято говорить, - коалиции, о стабильности и мире в Афганистане можно было уже забыть. Ситуация в этой измученной войнами стране и сегодня висит на волоске. Добилась ли поставленных целей хоть какая-то из держав? Нет. Тем же Штатам не удалось одержать однозначную победу во Вьетнаме, Корее, Ираке. Во всех случаях держава и ее союзники были вынуждены уходить, оставляя после себя разрушения и жертвы среди мирного населения. Сегодня на глазах всего мира развиваются российско-украинский и палестино-израильский конфликты. И все уже понимают, что ни в одном из них ни одна из сторон не добьется полной победы. Лучшим выходом тут будет скорейшее установление мира, потому что тысячи и тысячи жертв уже стали платой за необдуманные шаги политиков.

Уникальность военных операций, проведенных Азербайджаном, заключается в том, что они были четко продуманными, быстрыми и результативными. Гадрутская и Шушинская операции уже вошли в историю войн. Гадрут, напомним, был освобожден 9 октября, Шуша - 8 ноября 2020 года.

Гадрутская операция

Среди операций, проведенных во время Второй карабахской войны, Гадрутская операция имеет особое значение, как с военной, так и со стратегической точек зрения. Высоты, окружающие поселок, позволяли противнику контролировать обширную территорию, поэтому взять поселок было непросто. Сыграл свою роль фактор неожиданности. Азербайджан в этой войне показал четкую стратегию и наличие у руководства армии хорошо проработанных тактических планов. Как отмечал, выступая в Гадруте в первую годовщину Гадрутской операции Президент Ильхам Алиев, военное руководство Армении не ожидало, что после Джебраила мы пойдем в этом направлении. "Они считали, что мы двинемся в физулинском направлении. Хотя в Гадруте была дислоцирована их многочисленная живая сила, они не ожидали нас, потому что с военной точки зрения взятие Гадрута действительно требовало очень большой самоотверженности и профессионализма", - сказал Президент.

В ходе Гадрутской операции проявила себя и другая особенность ведения Азербайджаном военных действий, которую можно назвать уникальной. Операция была осуществлена с минимальными потерями среди личного состава наших подразделений и с максимальной заботой о местном гражданском населении.

Освобождение Гадрута было важным и потому, что оттуда открывалось направление на Шушу. Освобождение этого поселка создало условия и для освобождения сердца азербайджанского Карабаха. Комментируя ранее Day.Az значение Гадрутской операции, военный эксперт, полковник запаса Шаир Рамалданов подчеркнул, что оно было настолько велико, что армянское военно-политическое руководство и спустя несколько дней после ее успешного завершения не могло прийти в себя. Направление на Гадрут было выбрано не случайно. Противник не ожидал, что мы после Джебраила пойдем именно на Гадрут. Армяне ожидали нас в направлении Физули, но было принято решение идти на Гадрут. Сам противник признается, что они ожидали наступления на Шушу с двух направлений - со стороны Лачина и Красного базара. Но наши ВС путь на Шушу открыли именно через Гадрут, несмотря на все сложности этого маршрута. "Решение о проведении Гадрутской операции принимал Верховный главнокомандующий ВС Азербайджана", - подчеркнул военный эксперт.

Шушинская операция

Что касается Шушинской операции, то ее изучают в военных институтах многих стран. Это была уникальная во всех отношениях операция.

Выступая в 2023 году на военном параде в Ханкенди по случаю Дня Победы 8 ноября, Президент Ильхам Алиев сказал: "Конечно же, Шушинская операция занимает особое место в ходе 44-дневной Отечественной войны. Потому что освобождение расположенного в очень сложных географических условиях города Шуша, который считался неприступной крепостью, с легким вооружением, во многих случаях в рукопашных боях требовало большой силы, профессионализма и самоотверженности. Сыны Азербайджана продемонстрировали это".

Зарубежные военные специалисты до сих пор не могут понять, как азербайджанскому спецназу удалось осуществить практически неосуществимую операцию. Ведь им пришлось пешком преодолеть заснеженные леса и крутые склоны и брать город, не имея при себе никакого серьезного вооружения. Никто не верил, что это возможно. Буквально накануне освобождения города различные эксперты с умными лицами утверждали со ссылкой на "достоверные источники", что Азербайджанская армия Шушу никогда не возьмет. Когда над городом был поднят азербайджанский флаг, а Верховный главнокомандующий объявил об освобождении Шуши, у многих это вызвало шок и потерю ориентации.

Шушинская операция полностью сокрушила все мифы, создававшиеся армянской стороной, пытавшейся внушить, что за Азербайджан воюют турки, наемники, дроны, кто угодно, только не азербайджанский солдат. На самом деле за освобождение сердца Карабаха азербайджанский народ благодарен только своему солдату. Шушу обороняли несколько армянских отрядов, в том числе отряд спецназначения, общей численностью, по некоторым сведениям, в 5-6 тысяч личного состава. В освобождении же города участвовали лишь около 400 азербайджанских спецназовцев. Даже взяв город и уничтожив в разы превосходящие силы противника, наши солдаты еще несколько дней держали оборону за стенами Шушинской крепости.

Антитеррористическая операция

Такой же высокий профессионализм Азербайджанская армия продемонстрировала в ходе антитеррористической операции 19 сентября 2023 года. Несмотря на разгром ВС Армении в 44-дневной войне, в зоне ответственности российского миротворческого контингента армянские незаконные вооруженные формирования чувствовали себя очень неплохо. За период после Победы и до сентября 2023 года ими по всему периметру зоны РМК было создано 500 постов и полностью заминированы подходы к ним. В противовес условиям Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, Армения продолжала сохранять и даже пополнять на территориях Азербайджана свою группировку численностью до 20 тысяч террористов. Тем не менее, азербайджанская сторона решила все проблемы за сутки.

Беспрецедентный гуманизм

Тут следует еще раз вернуться к теме гуманизма. Во время 44-дневной войны перед армией ее верховным руководством была поставлена жесткая задача избегать жертв среди мирного армянского населения. Азербайджанская артиллерия и беспилотники наносили только точечные удары по позициям противника, по штабам и складам вооружений, по военной технике противника. Не было нанесено ни одного удара по гражданским целям. Все, что говорилось и писалось затем армянской стороной и ее болельщиками, это были выдумки.

Особенно "джентльменство" Азербайджанской армии хорошо было видно всем во время однодневной антитеррористической операции. Эта операция не стала для армян большой неожиданностью, потому что еще до ее начала гражданское население зоны ответственности РМК настоятельно и неоднократно предупреждалось посредством громкоговорителей и листовок о необходимости держаться подальше от военных объектов, являющихся легитимной целью для ВС Азербайджана. Гражданские объекты в ходе операции практически не пострадали. Армянская пропаганда пытается доказать наличие "огромных жертв" среди гражданских лиц и "несусветных" разрушений, которых на самом деле не было. "Доказательные факты", которыми пытаются пугать азербайджанскую сторону защитники армянства, в реальности не существуют.

Если вспомнить, что творили армяне в отношении мирных азербайджанцев в период Первой карабахской войны и оккупации, если вспомнить о жестоких этнических чистках азербайджанского населения Армении, то нельзя не признать, что гуманизм Азербайджанской армии действительно беспрецедентен. Такого в историях войн еще не бывало и вряд ли возможно в будущем. Достаточно обратить внимание на потоки невинной крови, проливающейся всеми сторонами в российско-украинском и палестино-израильском конфликтах.

По степени гуманизма и следования зафиксированным в различных конвенциях правилам войны, Азербайджанская армия должна войти в историю. Мы видим, что происходит в мире сегодня, какими методами пытаются добиться преимущества враждующие стороны. В этих конфликтах нет места человечности и чести. Тысячи и тысячи невинных жертв обагрили своей кровью мостовые разрушенных бомбами городов. И кровопролитию не видно конца. Участники этих конфликтов извлекли из 44-дневной Отечественной войны Азербайджана методы войны XXI века, но пропустили самое главное - способность азербайджанских воинов оставаться людьми. Этому, видимо, научиться сложнее всего.

Обращаясь к народу после варварского обстрела армянами Гянджи 17 октября 2020 года, Президент Ильхам Алиев заявил: "Мы отвечаем им на поле боя, мы мстим и отомстим за этих невинных людей на поле боя. Мы никогда не вели борьбу, не воевали и не будем воевать против гражданского населения. Мы не армяне".

Находясь 18 марта в Суговушане и встречаясь с жителями, Президент Ильхам Алиев повторил эту свою мысль, подчеркнув, что мы отомстили на поле боя: "В отличие от них, мы не совершали никаких недостойных действий против гражданского населения, мы мобилизовали свои силы только для того, чтобы уничтожить армию Армении".

Никто нам не указ

Есть еще один очень важный момент, делающий ситуацию, созданную Азербайджаном, уникальной. Азербайджан не только разгромил врага на поле боя, но и сумел сам, без посторонней помощи и поддержки, привлечь преступников к справедливому суду. Напомним, что наказание нацистских преступников было результатом международных усилий, так же вся Европа участвовала в предании суду виновных после войны в бывшей Югославии. Только Азербайджан обошелся без посторонней помощи. И это, судя по всему, очень не нравится тем, кто желал вмешаться в процесс и как-то влиять на него.

В 2020 году было много желающих остановить Азербайджан и помешать ему восстановить свою целостность. Различного рода советчики хотели указывать Баку, как ему действовать. Но он не позволил отобрать победу у азербайджанского народа. Никакое давление ни во время 44-дневной войны, ни в послевоенный период, и особенно после антитеррористической операции 2023 года, не смогли повлиять на волю руководства республики и на настрой ее общественности. Потому что так и должно быть в независимой стране.

Независимость - это не просто запись в Конституции. Реально независимой страна становится тогда, когда она независима в принятии решений. Истинная независимость дает силу. Не только мощная армия определяет силу государства. У Азербайджана есть и то, и другое - и подлинный суверенитет, и сильная армия. А самое главное - у него есть сильный лидер, который знает, что, как и когда нужно делать..

Фактор Президента Ильхама Алиева как лидера государства и сплочение вокруг него общества и армии - это триединство, которое лежит в основе всех наших побед. И вчерашних, и нынешних, и тех, что еще ждут Азербайджан впереди.