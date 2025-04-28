Китай высоко оценивает стратегическое партнерство с Азербайджаном

Китай высоко оценивает дружеское партнерство с Азербайджаном.

Как передает Day.Az, об этом сказал заместитель генерального секретаря по науке и технологиям инициативы "Пояс и путь" КНР Реньин Ли в ходе учредительной конференции Платформы неправительственных организаций (НПО) Глобального Юга.

"Азербайджан и Китай разделяют уникальную дружбу и взаимную поддержку, проверенную временем. Это способствует укреплению общих целей развития, процветанию и устойчивости. Наше стратегическое партнерство основано на взаимном уважении, равенстве и общей приверженности созданию более справедливого мира", - отметил он.

По его словам, Китай готов представить обновленный национальный вклад до 2035 года. В последние годы Китай достиг значительных успехов в снижении углеродных выбросов, увеличении доли возобновляемых источников энергии, расширении лесных площадей, улучшении состояния природы, а также в снижении загрязнения и повышении энергоэффективности.

"Китай привержен борьбе с изменением климата и развитию международного сотрудничества. Мы высоко ценим наше дружеское партнерство с Азербайджаном и международным сообществом. Совместными усилиями мы сможем сделать значительный вклад в создание более чистого, "зеленого" и справедливого мира", - сказал Реньин Ли.