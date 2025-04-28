https://news.day.az/politics/1748449.html Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа - Пезешкиан Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа, в связи с чем соответствующим министрам дано поручение. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа - Пезешкиан
Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа, в связи с чем соответствующим министрам дано поручение.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.
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