Между Азербайджаном и Ираном будет разработана стратегическая программа, в связи с чем соответствующим министрам дано поручение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ирана Масуд Пезешкиан, выступая с совместным заявлением для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Баку.

Новость обновляется