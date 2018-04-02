Усиление российского военного присутствия перепугало армян

В Армении начались крупные учения российской армии. Звучит странно, тем не менее, это так.

Как сообщают армянские СМИ, в учениях Южного военного округа принимают участие более тысячи военнослужащих, задействовано около 300 единиц военной специальной техники, в том числе истребительная, армейская и беспилотная авиация.

Российские подразделения в Армении проводят свои учения уже не впервые, но в этот раз отношение к ним особо негативное. Все дело в последнем решении ЮВО о создании в Армении подразделений военной полиции РФ.

Как пишет "Айкакан жаманак", создающиеся подразделения будут укомплектованы специалистами, прошедшими подготовку в учебном центре военной полиции во Владикавказе. Помимо отрядов военной полиции на 102-й военной базе в Гюмри, к началу летнего периода обучения российской армии планируется формирование еще одного подразделения военной полиции в Ереванском военном гарнизоне.

В сообщении российской стороны говорится о том, что цель формирования подразделения российской военной полиции - "поддержание воинской дисциплины, безопасности дорожного движения и охраны объектов в Гюмрийском гарнизоне российской военной базы". То есть военная база ясно говорит, что у них в этом вопросе есть проблемы и упущения.

О том, что порядок хромает, давно известно всем. И так было всегда. До убийства Аветисянов в Гюмри был и другой кровавый инцидент - в 1996 году. 14-го апреля двое солдат дислоцированной в Гюмри российской воинской части 20/12, Денис Попов и Александр Каменев 1971 года рождения, самовольно покинули свою часть и вооруженные автоматами АКС-74 добрались до центра Гюмри. Начав стрелять с улицы Энгельса, они дошли до начала улицы Шаумяна, территории, называвшейся "рынок Лачина", где открыли беспорядочный огонь по прохожим и местным торговцам. Однако взорвать гранату им не удалось. Пьяных русских солдат обезвредили сами торговцы. Но до этого погибли 2 человека, были ранены 8, в больнице один из них тоже умер. Возбужденное уголовное дело рассматривал Гюмрийский гарнизон, командующий группировкой "Армения" воинской части 20/12 Евгений Потехин выразил соболезнование и исключил повторение инцидента. А инцидент не только повторился 12-го января 2015 года, он был еще ужаснее: в этот день Валерий Пермяков жестоко убил семью Аветисянов, пишет "АЖ".

Тем не менее, в Армении не уверены, что новое подразделение создано исключительно с целью наведения порядка и что трагические инциденты в дальнейшем будут исключены.

Нахождение на территории Армении подразделений российской Военной полиции абсурдно. Такое мнение на встрече с журналистами 2 апреля выразил бывший депутат Азат Аршакян.

Переброска этих сил в Армению, на его взгляд, свидетельствует о том, что "российский империализм, фактически, неконтролируем".

Султан Керим