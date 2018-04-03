В Армении признали поражение на иранском направлении - ПОДРОБНОСТИ

Недавний визит в Азербайджан президента Ирана Хасана Роухани и подписанные в Баку документы не могли оставить равнодушными наших соседей. В Армении восприняли очередной успех Баку с большой досадой. Скептики, ранее предрекавшие превращение железной дороги между АР и ИРИ в долгострой и рассуждавшие о незаинтересованности Ирана в развитии связей с Азербайджаном и чуть ли о непримиримых противоречиях между нашими странами, сегодня стали удивительно немногословны.

Но находятся все же те, кто способен признать поражение Армении.

"Экономические отношения этих двух стран не могут представлять прямую опасность для Армении, и даже если бы и представляли, Армения не может запретить Ирану не углублять экономические отношения с Азербайджаном. Мы обязаны предложить еще лучшие условия для иранского капитала, чтобы они вкладывали здесь свои инвестиции, именно Армению рассматривали как транзитную страну для выхода в Россию и Европу и так далее".

Об этом сказал Первому Информационному эксперт Армен Варданян, отвечая на вопрос, какие опасности для Армении может содержать углубление иранско-азербайджанских экономических отношений.

Что касается заявления Баку о том, что участок Рест-Астара железной дороги Казвин-Решт-Астара откроет новые возможности для всего евразийского региона, Армен Варданян отметил, что с самого начала двустороннее соглашение об объединении железнодорожных сетей Ирана и Азербайджана преследовало именно такую цель. Этим самым обе страны пытаются реализовать проект транспортного коридора Север-Юг. Планируется, что транспортный коридор Север-Юг свяжет Персидский залив и Индию с Россией - через Азербайджан.

Иранист заключает: власти Армении неоднократно заявляли, что Армения может стать связующим звеном между Ираном и ЕАЭС, но, как мы видим, у Азербайджана для этого есть еще большие шансы: "И неслучайно, что Баку предложил Ирану кредит в 500 млн. долларов - на строительство участка Решт-Астара железной дороги Казвин-Решт-Астара и его присоединение к азербайджанской Астаре".

Отчаяние звучит в ответе на аналогичный вопрос издания политолога Левона Шириняна.

"Что мы делаем? Мы постоянно плачемся - вернитесь домой, дайте денег, но ведь так же нельзя, все не только же на словах?! Вцепились в Россию и ничего вокруг себя не замечаем. Если армянская сторона будет сидеть как жук в своей норе, то они вместе и железную дорогу построят, и ракеты приобретут. Что предлагает армянская сторона? Ничего, мы день и ночь только Россией и заняты, мы так и не увидели независимости, что же это такое? В Армении и так есть столько полицейских, а теперь еще и российскую полицию приводят: российское присутствие в Армении и так сверхнасыщенное и недопустимое. Телеэфир независимого государства наводнен индийскими сериалами и российской пропагандой, - заявил Ширинян Первому Информационному. - Что мы делаем в направлении Ирана? Что мы предлагаем? Какими возможностями пользуемся? Если мы ничего не делаем, то они продвигают собственные интересы, и в этом нет ничего странного. Иран не сядет и не будет нас ждать. Есть вакуум, который должен быть заполнен, он не может оставаться незаполненным".

Напомним, что в ходе визита Роухани в Баку был подписан ряд документов в сферах энергетики, промышленности, туризма, культуры, здравоохранения, транспорта, молодежи и спорта. По общему мнению аналитиков, особую важность имеют Меморандум о взаимопонимании по совместной разработке соответствующих блоков в Каспийском море и Соглашение о финансировании строительства участка железной дороги Астара-Решт на территории Исламской Республики Иран.

Зульфугар Ибрагимов