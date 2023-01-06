https://news.day.az/popularblog/1525900.html Загадочная и прекрасная Девичья башня - ВИДЕО
Загадочная и прекрасная Девичья башня - ВИДЕО
Одна из самых загадочных и величественных достопримечательностей Баку - Девичья башня, которая находится на территории крепости Ичери Шехер. Ее особенность заключается в том, что она не имеет себе равных не в одном восточном государстве, а загадочность в том, что о ее сооружении существует очень много легенд.
Представляем вашему вниманию кадры жемчужины Старого Города опубликованные на странице Doğma Bakımız.
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