56-летнюю Синди Кроуфорд раскритиковали

Супермодель Синди Кроуфорд опубликовала новую фотографию в образе, который раскритиковали поклонники. Снимками она поделилась в социальных сетях.

На одном из кадров 56-летняя Синди Кроуфорд позирует в леопардовой юбке с блестками и фиолетовой блузе. Однако поклонники не оценили образ, подчеркнув, что он ее старит: "Странный аутфит", "Выглядите жутко", "Зачем выбрали такую юбку?", "Вам не идет такой наряд", "Не носите блузку больше", "Образ придает вам возраста", "Вы будто бабушка на фотографии", "Не стоит носить принты в возрасте", "Не повторяйте этот наряд", "Образ старушки".

Синди Кроуфорд продолжает заниматься модельной деятельностью и развивает собственный бьюти-бренд Meaningful Beauty. Изначально в портфеле марки были только антивозрастные средства по уходу за кожей, но в прошлом году супермодель расширила линейку, выпустив продукты по уходу за волосами.