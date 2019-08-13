У жениха поп-певицы Дженнифер Лопес Алекса Родригеса в Сан-Франциско украли электронику и драгоценности на сумму около 500 тысяч долларов, сообщили американские СМИ.

Газета San Francisco Chronicle пишет, что инцидент произошел поздно вечером в воскресенье. Как заявил представитель полиции, злоумышленник похитил фотоаппарат, ноутбук, различные ювелирные изделия и сумку, но не раскрыл информацию о потерпевшем и о сумме украденного, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Однако источники сообщили изданию, что вещи на сумму около 500 тысяч долларов украли именно из машины Родригеса. На фотографии, которую разместила газета, видно, что у машины черного цвета разбито окно.

Кроме того, по информации одного источника, американский спортивный телеканал ESPN арендовал внедорожник черного цвета для Родригеса и сотрудников компании. На машину было совершено нападение, когда мужчина в компании работников канала ужинал в ресторане.

"Я опечален тем, что забрали несколько предметов личного характера и незаменимых, имеющих сентиментальное значение вещей", - сообщил журналу People Родригес.

В свою очередь представитель Родригеса заявил изданию, что "финансовая стоимость этих вещей... сильно преувеличена".

Алекс Родригес (1975) - бывший профессиональный игрок в бейсбол. Закончив профессиональную карьеру, он стал медиаперсоной и начал вести спортивные телепередачи. С февраля 2017 года он состоит в отношениях с певицей Дженнифер Лопес. В 2019 году пара объявила о своей помолвке.

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