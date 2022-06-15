Мэтью Перри написал мемуары о сериале «Друзья»

Актер и сценарист Мэтью Перри, известный по роли Чендлера из сериала "Друзья", написал мемуары о знаменитом ситкоме, передает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Мемуары актера будут рассказаны с его фирменным юмором в откровенной и самосознательной манере. Перри удалось ярко описать свою пожизненную борьбу с болезнью и то, что ее подпитывало, несмотря на тот факт, что у артиста было все", - рассказал представитель издательства Flatiron Books, с которым сотрудничает актер.

В своем произведении Перри расскажет о закулисье "Друзей", а также о своей алкогольной и наркотической зависимости. Актер признался, что ему было непросто завершать мемуары о самом себе. По данным СМИ, гонорар артиста за книгу составил семизначное число, однако точная сумма выплат неизвестна. Мемуары появятся в продаже 1 ноября 2022 года.