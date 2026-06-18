Дженифер Лопес рассказала о разводе с Беном Аффлеком

Актриса Дженнифер Лопес назвала развод с Беном Аффлеком познанием себя. Об этом она рассказала в подкасте SmartLess, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последние 20 лет прошли в одном ключе, последние пять лет - совершенно по-другому, сплошная суматоха, а последние два года - я пережила процесс исцеления от этого всего, в ходе которого я по-настоящему узнала себя", - отметила актриса.

По ее словам, сейчас она отличается от той версии себя, которая был ещё два года назад

"Теперь я могу по-настоящему взглянуть на свою жизнь, оценить её такой, какая она есть, и то, что я создала для себя, и быть по-настоящему счастливой", - написала Лопес.