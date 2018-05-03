Распространители некачественных лекарств в Азербайджане будут наказаны
Те, кто распространял в Азербайджане некачественные лекарственные препараты, будут наказаны. Об этом в четверг сказал на заседании парламентского комитета по здравоохранению председатель комитета Ахлиман Амирасланов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Он напомнил, что в результате мер, осуществленных республиканской прокуратурой и Главным управлением по борьбе с коррупцией, был выявлен факт распространения некачественных лекарственных препаратов.
"Лица, которые вступили в преступную связь с этими врачами, будут наказаны. Распространение лекарственных препаратов должно находиться под постоянным контролем", - сказал Амирасланов.
Председатель комитета призвал к усилению контроля в этом направлении.
Отметим, что ранее Генеральная прокуратура сообщила, что в Баку должностные лица ряда фирм занимались незаконным оборотом лекарственных средств. Был проведен осмотр по 11 адресам в Баку, в том числе в административных зданиях ООО "Sanimed" и "Epidbiomed", занимающихся незаконным оборотом лекарственных средств, в принадлежащих им депо, аптечных сетях, квартирах, а также кабинетах некоторых врачей, участвовавших в процессе незаконной продажи лекарственных препаратов.
На основании собранных материалов было возбуждено уголовное дело по различным статьям УК и осуществлены следственно-оперативные действия.
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