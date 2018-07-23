Поножовщина в Газахе, есть пострадавший

23 июля 2018 09:56

В Газахе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, проживающий на съемной квартире в городе Газах житель Баку Али Алимурадов 1988 г.р. на почве конфликта получил ножевую рану в область спины.  Он срочно был госпитализирован врачами "скорой".

По словам пострадавшего, его ранил неизвестный ему ранее мужчина.  

По факту разбирается полиция.  

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