Поножовщина в Газахе, есть пострадавший
23 июля 2018 09:56 189
В Газахе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, проживающий на съемной квартире в городе Газах житель Баку Али Алимурадов 1988 г.р. на почве конфликта получил ножевую рану в область спины. Он срочно был госпитализирован врачами "скорой".
По словам пострадавшего, его ранил неизвестный ему ранее мужчина.
По факту разбирается полиция.
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