Поножовщина в Газахе, есть пострадавший

В Газахе зарегистрирован факт нанесения ножевого ранения.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, проживающий на съемной квартире в городе Газах житель Баку Али Алимурадов 1988 г.р. на почве конфликта получил ножевую рану в область спины. Он срочно был госпитализирован врачами "скорой".

По словам пострадавшего, его ранил неизвестный ему ранее мужчина.

По факту разбирается полиция.

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