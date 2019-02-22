Пожар в губинской школе, учащиеся эвакуированы
22 февраля 2019 17:29 207
В Губе в школе произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, пожар начался в здании средней школы в поселке Г.Зардаби во время занятий.
Учащиеся учебного заведения сразу были эвакуированы.
На место происшествия привлечены пожарные, которым удалось пресечь распространение огня.
Никто не пострадал.
По факту ведется расследование.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
17:37 149
Азербайджан улучшит управление лесами
17:33 262