В Губе в школе произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, пожар начался в здании средней школы в поселке Г.Зардаби во время занятий.

Учащиеся учебного заведения сразу были эвакуированы.

На место происшествия привлечены пожарные, которым удалось пресечь распространение огня.

Никто не пострадал.

По факту ведется расследование.