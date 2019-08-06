В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи на базе общего среднего образования (девятилетнего).

Результаты конкурса опубликованы сегодня в 14:15 на интернет сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.

Абитуриенты могут получить информацию о результатах конкурса, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).

Статистические данные о результатах конкурса приведены в таблице, приведенной ниже:

Форма обучения План приема Принято Прием (в процентах) Азер. сектор Русский сектор Всего Государственная бесплатная 4360 4113 144 4257 97.64 Государственная платная 5131 4659 92 4751 92.59 Частная 715 673 14 687 96.08 Всего 10206 9445 250 9695 94.99

Информация о числе абитуриентов, принятых в среднеспециальные образовательные учреждения (по специальностям, требующим и не требующим специальных способностей):

Форма обучения План приема Принято Прием (в процентах) Азербайджанский сектор Русский сектор Всего faizi Специальности, не требующие особых способностей 8482 8104 204 8308 97.95 Специальности, требующие особых способностей 1724 1341 46 1387 80.45 Всего 10206 9445 250 9695 94.99

Поступившие в колледжи должны с 8 по 23 августа предъявить свои документы в учебное заведение, куда они поступали, и пройти регистрацию. Информацию о необходимых документах можно получить в образовательном учреждении, куда поступил студент. Не прохождение абитуриентом регистрации в установленный срок будет расцениваться, как отказ от распределения на выбранную специальность, и он будет исключен из списка поступивших.

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