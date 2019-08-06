Стали известны результаты конкурса по приему в колледжи
В Азербайджане обнародованы результаты конкурса по приему в колледжи на базе общего среднего образования (девятилетнего).
Результаты конкурса опубликованы сегодня в 14:15 на интернет сайте Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ). Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на ГЭЦ, передает Day.Az.
Абитуриенты могут получить информацию о результатах конкурса, отправив рабочий номер на короткий номер 7727 (Azercell, Bakcell, Nar, Naxtel).
Статистические данные о результатах конкурса приведены в таблице, приведенной ниже:
|
Форма обучения
|
План приема
|
Принято
|
Прием
(в процентах)
|
Азер. сектор
|
Русский сектор
|
Всего
|
Государственная бесплатная
|
4360
|
4113
|
144
|
4257
|
97.64
|
Государственная платная
|
5131
|
4659
|
92
|
4751
|
92.59
|
Частная
|
715
|
673
|
14
|
687
|
96.08
|
Всего
|
10206
|
9445
|
250
|
9695
|
94.99
Информация о числе абитуриентов, принятых в среднеспециальные образовательные учреждения (по специальностям, требующим и не требующим специальных способностей):
|
Форма обучения
|
План приема
|
Принято
|
Прием
(в процентах)
|
Азербайджанский сектор
|
Русский сектор
|
Всего
|
faizi
|
Специальности, не требующие особых способностей
|
8482
|
8104
|
204
|
8308
|
97.95
|
Специальности, требующие особых способностей
|
1724
|
1341
|
46
|
1387
|
80.45
|
Всего
|
10206
|
9445
|
250
|
9695
|
94.99
Поступившие в колледжи должны с 8 по 23 августа предъявить свои документы в учебное заведение, куда они поступали, и пройти регистрацию. Информацию о необходимых документах можно получить в образовательном учреждении, куда поступил студент. Не прохождение абитуриентом регистрации в установленный срок будет расцениваться, как отказ от распределения на выбранную специальность, и он будет исключен из списка поступивших.
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