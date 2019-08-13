Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана обнародовал прогноз погоды на завтра, сообщает Day.Az.

На пляжах Абшерона северо-восточный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгайыт, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) - 23-24 градуса, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шихово) - 24-25 градусов тепла.

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